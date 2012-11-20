www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.44 р. 100 JPY: 56.21 р.
EUR: 73.35 р. 10 CNY: 94.29 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Банки
Распечатать

Банк «Приморье» подтвердил свой высокий рейтинг

20 Ноября 2012, 13:26 | Приморье
Рейтинговое агентство AK&M подтвердило ОАО АКБ «Приморье» кредитный рейтинг по национальной шкале «А» со стабильным прогнозом.

Рейтинг «А» означает, что АКБ «Приморье» относится к классу заемщиков с высоким уровнем надежности. Основными факторами, поддерживающими рейтинговую оценку АКБ «Приморье», являются продолжающийся рост активов, высокая рентабельность капитала и активов, высокое качество капитала, низкая доля просроченной задолженности в кредитном портфеле и т. д.

Достигнутые банком темпы прироста активов в рассматриваемом периоде в основном превышают аналогичные показатели по банковскому сектору Российской Федерации в целом, что благоприятно влияет на рейтинговую оценку.

Качество капитала АКБ «Приморье» также лучше, чем по банкам Российской Федерации в целом. На 1 октября 2012 года показатель оценки качества капитала (отношение капитала второго уровня к капиталу первого уровня) банка составил 33,08%.

Деятельность ОАО АКБ «Приморье» является прибыльной, и ее эффективность постоянно растет. В частности, рентабельность капитала банка в рассматриваемом периоде неизменно превышала аналогичный показатель по банковскому сектору страны по меньшей мере в два раза. Прибыльность работы банка обусловила и более высокий уровень рентабельности активов по сравнению со средними показателями по банковской системе России.

Известный вклад в позитивные итоги развития банка был внесен грамотной политикой формирования кредитного портфеля. Существенная совокупная доля ссуд I и II-й категорий качества и низкая доля просроченной задолженности в кредитном портфеле, безусловно, являются факторами поддержки рейтинговой оценки. Эти показатели у АКБ «Приморье» лучше, чем по банковскому сектору Российской Федерации в целом.

Рейтинговое агентство АК&М действует с 1994 года и является экспертом по присвоению кредитных рейтингов различным компаниям, банкам и регионам.

Сергей КУЗЬМИН.

Автор: Сергей Кузьмин
Теги:






Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru