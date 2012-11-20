Банк «Приморье» подтвердил свой высокий рейтинг

Рейтинг «А» означает, что АКБ «Приморье» относится к классу заемщиков с высоким уровнем надежности. Основными факторами, поддерживающими рейтинговую оценку АКБ «Приморье», являются продолжающийся рост активов, высокая рентабельность капитала и активов, высокое качество капитала, низкая доля просроченной задолженности в кредитном портфеле и т. д.

Достигнутые банком темпы прироста активов в рассматриваемом периоде в основном превышают аналогичные показатели по банковскому сектору Российской Федерации в целом, что благоприятно влияет на рейтинговую оценку.

Качество капитала АКБ «Приморье» также лучше, чем по банкам Российской Федерации в целом. На 1 октября 2012 года показатель оценки качества капитала (отношение капитала второго уровня к капиталу первого уровня) банка составил 33,08%.

Деятельность ОАО АКБ «Приморье» является прибыльной, и ее эффективность постоянно растет. В частности, рентабельность капитала банка в рассматриваемом периоде неизменно превышала аналогичный показатель по банковскому сектору страны по меньшей мере в два раза. Прибыльность работы банка обусловила и более высокий уровень рентабельности активов по сравнению со средними показателями по банковской системе России.

Известный вклад в позитивные итоги развития банка был внесен грамотной политикой формирования кредитного портфеля. Существенная совокупная доля ссуд I и II-й категорий качества и низкая доля просроченной задолженности в кредитном портфеле, безусловно, являются факторами поддержки рейтинговой оценки. Эти показатели у АКБ «Приморье» лучше, чем по банковскому сектору Российской Федерации в целом.

Рейтинговое агентство АК&М действует с 1994 года и является экспертом по присвоению кредитных рейтингов различным компаниям, банкам и регионам.

Сергей КУЗЬМИН.