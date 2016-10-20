Более половины микрофинансовых организаций оказалось под угрозой закрытия

Оздоровление микрофинансового рынка, требования по резервам регулятора и обязательное вступление в СРО (саморегулируемые организации) могут прекратить деятельность в общей сложности 2–3 тыс. микрофинансовых организаций (МФО), следует из обзора «Рынок микрофинансирования по итогам первого полугодия 2016 года: смена лидера», подготовленного рейтинговым агентством RAEX («Эксперт РА»). В итоге через полтора года на российском микрофинансовом рынке может остаться менее 50% от текущего количества МФО.

ЦБ намеревается оставить в реестре только добросовестных участников, заявляют в регуляторе. По состоянию на 11 октября 2016 года в реестр МФО входят 3125 организаций. «До конца 2016 года планируется практически полностью очистить реестр от [МФО], не соответствующих требованиям регулятора, не выполняющих требования законодательства, не осуществляющих микрофинансовую деятельность, от так называемых недобросовестных и нежизнеспособных компаний», - заявил РБК представитель пресс-службы Центробанка. Таковыми регулятор сейчас признает около 500 организаций, находящихся в реестре.

По оценке аналитиков RAEX, рынок МФО сейчас находится в процессе консолидации. Этому способствовали в том числе требования Банка России: по закону «О СРО в сфере финансового рынка», до 6 сентября микрофинансовые организации, состоящие в реестре, должны были вступить в одну из трех СРО. Вступление в СРО является условием присутствия в реестре ЦБ.

В RAEX считают, что из-за сворачивания бизнеса МФО, не вступивших в СРО, на рынке будет расти доля крупных игроков. «По нашим оценкам, с рынка в ближайшие 18 месяцев по разным причинам могут уйти до 2–3 тыс. игроков, в том числе несколько крупных. Число состоящих в реестре МФО компаний к 1 января 2018 года, по нашему мнению, будет меньше 1,5 тыс.: мелких игроков ждет поглощение или уход с рынка», - говорится в исследовании RAEX.

Консолидация микрофинансового рынка начнет проявлять себя в полной мере только начиная с 2017 года, считают в агентстве. В 2014–2015 годах из реестра были исключены в основном МФО, которые не вели профильную деятельность или систематически не предоставляли регулятору отчетность. В 2016 году «зачистка» рынка продолжилась, но уже в значительно большей степени из-за усиления конкуренции, сказано в обзоре RAEX.

По данным агентства, в январе - сентябре регулятор внес в реестр сведения примерно о 550 организациях (за весь 2015 год - около 900). Снижение числа новых игроков и уход старых выгодны первой сотне крупнейших МФО: уже к 1 июля 2016 года на них приходилось почти три четверти совокупного портфеля займов.

Поводом для ухода с рынка множества небольших МФО может стать и разделение его участников на микрофинансовые и микрокредитные организации (закон об этом вступил в силу 29 марта). За первыми остается право привлекать деньги у любых физических или юридических лиц, однако для этого размер их собственных средств должен превышать планку в 70 млн рублей. Микрофинансовые организации могут выдавать займы до 1 млн рублей. Если собственные средства компании не превышают 70 млн рублей, то она получает статус микрокредитной, что лишает ее права привлекать средства у населения. Микрокредитная компания обладает правом выдавать займы не больше 500 тыс. рублей.

«Позволить себе собственные средства выше 70 млн рублей смогут только крупные компании, а остальные потеряют доступ к дополнительному источнику финансирования», - говорит управляющий директор сервиса онлайн-кредитования «Е заем» Лига ТРУПА.

Еще 10% компаний могут покинуть рынок из-за требований Банка России по резервам на возможные потери по займам, добавляет Трупа. «К концу 2016 года все МФО должны быть в состоянии удвоить размер сформированных резервов, а к концу 2017 года - быть готовыми исполнять нормативы ЦБ в полном объеме (начислять 100% на резервы)», - отмечает она. По ее мнению, такая норма станет испытанием для небольших МФО, особенно ведущих рисковую политику.

Значительного сокращения числа МФО ожидают и сами участники рынка. «Консолидация будет продолжаться до тех пор, пока на рынке не останется 1200 компаний, из которых 150–200 - крупные игроки», - полагает главный исполнительный директор компании «Домашние деньги» Андрей БАХВАЛОВ. По оценке генерального директора сервиса онлайн-кредитования MoneyMan Бориса БАТИНА, этот показатель будет достигнут в конце 2018 года.

Участники рынка не ожидают изменений ставок для заемщиков МФО после ухода части компаний. Более того, они рассчитывают на рост качества услуг. По мнению Батина, также не стоит ожидать того, что клиенты МФО станут отдавать предпочтение кредитованию в банках. «Микрозаймы и банковские кредиты - разные по своей природе и целям ссуды, микрофинансирование не заменяет традиционного банковского кредитования», - говорит он.

Эксперты прогнозируют дальнейшее увеличение доли «банковских» микрофинансовых организаций. «Ключевым фактором, сдерживающим развитие рынка, являются отсутствие достаточного объема банковского фондирования и высокая стоимость заемных ресурсов. Также мы видим тенденцию к укрупнению участников микрофинансового рынка за счет ухода с рынка небольших компаний, место которых занимают более крупные игроки», - соглашается замдиректора СРО «МиР» Андрей ПАРАНИЧ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.