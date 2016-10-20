Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Более половины микрофинансовых организаций оказалось под угрозой закрытия
Оздоровление микрофинансового рынка, требования по резервам регулятора и обязательное вступление в СРО (саморегулируемые организации) могут прекратить деятельность в общей сложности 2–3 тыс. микрофинансовых организаций (МФО), следует из обзора «Рынок микрофинансирования по итогам первого полугодия 2016 года: смена лидера», подготовленного рейтинговым агентством RAEX («Эксперт РА»). В итоге через полтора года на российском микрофинансовом рынке может остаться менее 50% от текущего количества МФО.
ЦБ намеревается оставить в реестре только добросовестных участников, заявляют в регуляторе. По состоянию на 11 октября 2016 года в реестр МФО входят 3125 организаций. «До конца 2016 года планируется практически полностью очистить реестр от [МФО], не соответствующих требованиям регулятора, не выполняющих требования законодательства, не осуществляющих микрофинансовую деятельность, от так называемых недобросовестных и нежизнеспособных компаний», - заявил РБК представитель пресс-службы Центробанка. Таковыми регулятор сейчас признает около 500 организаций, находящихся в реестре.
По оценке аналитиков RAEX, рынок МФО сейчас находится в процессе консолидации. Этому способствовали в том числе требования Банка России: по закону «О СРО в сфере финансового рынка», до 6 сентября микрофинансовые организации, состоящие в реестре, должны были вступить в одну из трех СРО. Вступление в СРО является условием присутствия в реестре ЦБ.
В RAEX считают, что из-за сворачивания бизнеса МФО, не вступивших в СРО, на рынке будет расти доля крупных игроков. «По нашим оценкам, с рынка в ближайшие 18 месяцев по разным причинам могут уйти до 2–3 тыс. игроков, в том числе несколько крупных. Число состоящих в реестре МФО компаний к 1 января 2018 года, по нашему мнению, будет меньше 1,5 тыс.: мелких игроков ждет поглощение или уход с рынка», - говорится в исследовании RAEX.
Консолидация микрофинансового рынка начнет проявлять себя в полной мере только начиная с 2017 года, считают в агентстве. В 2014–2015 годах из реестра были исключены в основном МФО, которые не вели профильную деятельность или систематически не предоставляли регулятору отчетность. В 2016 году «зачистка» рынка продолжилась, но уже в значительно большей степени из-за усиления конкуренции, сказано в обзоре RAEX.
По данным агентства, в январе - сентябре регулятор внес в реестр сведения примерно о 550 организациях (за весь 2015 год - около 900). Снижение числа новых игроков и уход старых выгодны первой сотне крупнейших МФО: уже к 1 июля 2016 года на них приходилось почти три четверти совокупного портфеля займов.
Поводом для ухода с рынка множества небольших МФО может стать и разделение его участников на микрофинансовые и микрокредитные организации (закон об этом вступил в силу 29 марта). За первыми остается право привлекать деньги у любых физических или юридических лиц, однако для этого размер их собственных средств должен превышать планку в 70 млн рублей. Микрофинансовые организации могут выдавать займы до 1 млн рублей. Если собственные средства компании не превышают 70 млн рублей, то она получает статус микрокредитной, что лишает ее права привлекать средства у населения. Микрокредитная компания обладает правом выдавать займы не больше 500 тыс. рублей.
«Позволить себе собственные средства выше 70 млн рублей смогут только крупные компании, а остальные потеряют доступ к дополнительному источнику финансирования», - говорит управляющий директор сервиса онлайн-кредитования «Е заем» Лига ТРУПА.
Еще 10% компаний могут покинуть рынок из-за требований Банка России по резервам на возможные потери по займам, добавляет Трупа. «К концу 2016 года все МФО должны быть в состоянии удвоить размер сформированных резервов, а к концу 2017 года - быть готовыми исполнять нормативы ЦБ в полном объеме (начислять 100% на резервы)», - отмечает она. По ее мнению, такая норма станет испытанием для небольших МФО, особенно ведущих рисковую политику.
Значительного сокращения числа МФО ожидают и сами участники рынка. «Консолидация будет продолжаться до тех пор, пока на рынке не останется 1200 компаний, из которых 150–200 - крупные игроки», - полагает главный исполнительный директор компании «Домашние деньги» Андрей БАХВАЛОВ. По оценке генерального директора сервиса онлайн-кредитования MoneyMan Бориса БАТИНА, этот показатель будет достигнут в конце 2018 года.
Участники рынка не ожидают изменений ставок для заемщиков МФО после ухода части компаний. Более того, они рассчитывают на рост качества услуг. По мнению Батина, также не стоит ожидать того, что клиенты МФО станут отдавать предпочтение кредитованию в банках. «Микрозаймы и банковские кредиты - разные по своей природе и целям ссуды, микрофинансирование не заменяет традиционного банковского кредитования», - говорит он.
Эксперты прогнозируют дальнейшее увеличение доли «банковских» микрофинансовых организаций. «Ключевым фактором, сдерживающим развитие рынка, являются отсутствие достаточного объема банковского фондирования и высокая стоимость заемных ресурсов. Также мы видим тенденцию к укрупнению участников микрофинансового рынка за счет ухода с рынка небольших компаний, место которых занимают более крупные игроки», - соглашается замдиректора СРО «МиР» Андрей ПАРАНИЧ.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Более половины микрофинансовых организаций оказалось под угрозой закрытия
- С 18 октября Сбербанк снизил ставки по всей линейке продуктов ипотечного кредитования
- В 2016 году объём операций по услуге "Самоинкассация" составил 62,5 млрд рублей
- Сбербанк запускает вклад "Самое ценное", приуроченный к 175-й годовщине банка
- Россияне стали больше копить и меньше тратить
- Время брать кредиты
- Клиенты Сбербанка теперь могут использовать Apple Pay
- БИНБАНК внедряет инновации во Владивостоке
- С 1 октября Сбербанк снизил процентные ставки по всей линейке потребительских кредитов
- Сбербанк запускает потребительский кредит на рефинансирование кредитов
Новости раздела
- Более половины микрофинансовых организаций оказалось под угрозой закрытия
- С 18 октября Сбербанк снизил ставки по всей линейке продуктов ипотечного кредитования
- В 2016 году объём операций по услуге "Самоинкассация" составил 62,5 млрд рублей
- Сбербанк запускает вклад "Самое ценное", приуроченный к 175-й годовщине банка
- Россияне стали больше копить и меньше тратить
- Время брать кредиты
- Клиенты Сбербанка теперь могут использовать Apple Pay
- БИНБАНК внедряет инновации во Владивостоке
- С 1 октября Сбербанк снизил процентные ставки по всей линейке потребительских кредитов
- Сбербанк запускает потребительский кредит на рефинансирование кредитов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Автовладелец во Владивостоке сам помог украсть свою машину
- "Мы будем защищать депутатов "Партии Дела" всеми законными способами"
- Во Владивостоке за "серую зарплату" оштрафовали более 1000 предприятий
- Губернатора Владимира Миклушевского могут призвать в армию
- Во Владивостоке одна из центральных улиц перекрыта из-за аварии
- Приморцам не стоит предлагать взятку в патрульных автомашинах ДПС
- Стал известен размер материнского капитала на 2017 год
- Дальний Восток захватывают тараканы-мутанты
- Россияне будут оплачивать чужие налоги
- Японские ученые, приехавшие во Владивосток, оказались разведчиками