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Во Владивостоке Сбербанк проведет семинар о нарушениях валютного законодательства
Мероприятие для участников внешнеэкономической деятельности пройдет в столице Приморья 22 сентября (четверг) в 10:00, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Семинар будет посвящен актуальной теме – «Нарушения валютного законодательства Российской Федерации. Минимизация рисков. Профилактика нарушений». Такие мероприятия уже стали традиционными для участников внешнеэкономической деятельности. Вместе с экспертами Сбербанка гости семинара смогут познакомиться с мерами, которые позволят избежать нарушений валютного законодательства. Семинар проводит Олеся Козёра, консультант Консалтингового центра по внешнеэкономической деятельности и валютному контролю, сообщили "Золотому Рогу" в Приморском отделении ПАО Сбербанк.
Мероприятие пройдет 22 сентября (четверг) по адресу: г. Владивосток, ул. Фонтанная, 18 (6 этаж). Начало в 10:00. Продолжительность – 1 час. Стоимость участия – 900 рублей.
Предварительная регистрация на семинар по телефону: (423) 242-66-38; +7-914-334-16-34; +7-914-334-16-30.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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