В Приморье увеличат соцвыплаты пенсионерам

Депутаты комитета по социальной политике и защите прав граждан парламента Приморья рассмотрели законопроект «О величине прожиточного минимума».

В частности, прожиточный минимум для пенсионеров предложено увеличить с 6198 до 6905 рублей (увеличен на 707 рублей). Увеличение на 11 процентов обусловлено сразу несколькими причинами. Специалисты учли уровень инфляции, а также увеличение размера потребительской корзины на 7 процентов с 2013 года.

В случае одобрения поправок на ближайшем заседании ЗСПК, закон вступит в силу с 1 января 2013 года.

«Золотой Рог».