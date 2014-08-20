Банк "Приморье" повременит с допэмиссией

Акционеры банка «Приморье» пока отказались от проведения допэмиссии в связи с непростой экономической ситуацией на финансовых рынках. В случае размещения допэмиссии в полном объеме уставный капитал кредитной организации мог увеличиться на 30,8% - до 327 млн рублей.

Акционеры на внеочередном собрании 15 августа проголосовали против проведения допэмиссии, в ходе которой банк мог привлечь 1,001 млрд рублей. Банк планировал разместить по открытой подписке 77 тыс. обыкновенных акций. Цена размещения одной бумаги - 13 тыс. рублей.

Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.