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Банк "Приморье" повременит с допэмиссией
20 Августа 2014, 10:45 | Приморье
Акционеры банка «Приморье» пока отказались от проведения допэмиссии в связи с непростой экономической ситуацией на финансовых рынках. В случае размещения допэмиссии в полном объеме уставный капитал кредитной организации мог увеличиться на 30,8% - до 327 млн рублей.
Акционеры на внеочередном собрании 15 августа проголосовали против проведения допэмиссии, в ходе которой банк мог привлечь 1,001 млрд рублей. Банк планировал разместить по открытой подписке 77 тыс. обыкновенных акций. Цена размещения одной бумаги - 13 тыс. рублей.
Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Теги: допэмиссия Банк «Приморье»
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