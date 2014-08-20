Банковские вклады: удачное время для сбережений

Депозиты остаются традиционным, надежным и привлекательным инструментом для инвестиций. Депозит гарантирует клиенту доход и защищает его от возможных рисков благодаря существованию системы страхования вкладов (ССВ). Тем более что сейчас более чем удачное время для открытия вклада: банки повышают ставки.

Крупные, системообразующие, банки упрочили свои позиции на рынке вкладов. В текущей ситуации вкладчики становятся осмотрительнее и все больше внимания обращают на стабильность банка и гарантии, которые банк им может предоставить. К выбору финансового партнера нужно подходить взвешенно в любой рыночной ситуации. Внимательно «мониторьте» отзывы, смотрите, с кем из корпоративных клиентов сотрудничает банк (это показатель того, что банку доверяют).

Сегодня человек с любым уровнем дохода может выгодно разместить свои денежные средства в ВТБ24 - одном из крупнейших российских банков, банке с государственным участием. ВТБ24 предлагает широкую депозитную линейку. Вклад можно открыть на любой срок - от одного месяца до семи лет, получать проценты каждый месяц, ежеквартально или в конце срока, пополнять вклад и снимать часть суммы без потери процентов.

Помимо надежности и гарантий, ВТБ24 может предложить интересные ставки по рублевым депозитам, которые выше инфляции. Более того, эти ставки при наличии в условиях вклада капитализации дают большую доходность. Особенно выгодно пользоваться такими условиями при размещении денежных средств на продолжительный период. C каждым последующим месяцем депозит с применением капитализации будет увеличиваться все в большем процентном соотношении.

Наиболее эффективные сроки размещения определяются возможностями клиента по сроку и сумме размещения. В любом случае необходимо просчитывать эффективность процентной ставки, т.к. визуально ставка по вкладам «без капитализации» на длительные сроки обычно выше, чем по вкладу «с капитализацией» на короткие сроки.

В конце июня ВТБ24 повысил ставки по депозитам в рублях. В среднем рост ставок составил 0,5% годовых. С 8 июля ВТБ24 повысил ставки по депозитам в долларах США и евро. В среднем рост ставок составил 0,25 % годовых.

Если говорить о валюте вклада, то мы по-прежнему рекомендуем хранить и инвестировать деньги в той валюте, которой вы пользуетесь чаще всего. Если вы получаете зарплату в рублях и собираетесь тратить рубли, то, безусловно, выбирать нужно рублевый депозит. Он приносит самую высокую доходность и защитит вас от потерь при конвертации валюты. Если ваш доход валютный или вы планируете тратить свои сбережения в валюте, то можно хранить их на валютном депозите. Правда, его доходность будет ниже.

Все вклады ВТБ24 застрахованы в порядке, размерах и на условиях, которые установлены Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Что принципиально, ВТБ24 предоставляет своим клиентам возможность открытия и управления вкладами не только в офисах банка, но и в дистанционных каналах - в интернет-банке и мобильном банке или банкомате. При открытии депозита через дистанционные каналы ставка по вкладу будет выгоднее.

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Газета "Золотой Рог", Владивосток.