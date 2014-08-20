Банк "Приморье" предлагает компаниям выгодные и гибкие условия размещения депозитов

Размещение свободных средств для бизнеса - дело тонкое. С одной стороны, немалое значение имеет процентная ставка по подобному вложению, с другой - возможность снятия в любой момент этих средств не менее важна.

Банк «Приморье» предлагает своим настоящим и будущим клиентам оптимальное решение данной дилеммы. О привлекательных процентных ставках по депозитам для юридических лиц, гибких условиях досрочного снятия и других опциях вкладов Банка «Приморье» «Золотой Рог» рассказал главный вице-президент по работе с корпоративными клиентами Антон САБАДАШ.

- В последнее время наблюдается тенденция повышения процентных ставок практически во всех банках по депозитам юрлиц. Соответственно, банки привлекают клиентов чем-то, кроме ставок. Чем привлекает Банк «Приморье»?

- В нашем банке сейчас очень востребованы депозиты с возможностью отзыва с сохранением процентной ставки. Преимущество такого продукта в том, что клиент при необходимости в любое время может частично либо полностью снять депозит и сохранить при этом ставку. Такое предложение продиктовано потребностями наших клиентов-предпринимателей: ведь всего предусмотреть невозможно, а в бизнесе всегда может появиться необходимость в срочных средствах. Помимо этого, наши клиенты могут в любое время и любыми суммами пополнять свои вклады, а также контролировать их при помощи системы Интернет-Клиент-Банк.

Другое наше преимущество - оперативность, мы оформляем депозит не более чем за сутки. Причем, если клиент уже имеет у нас расчетный счет, для открытия ему требуется только заявление, которое он может отправить через систему Интернет-Банк-Клиент, и подписанный договор, который мы таким же способом ему отправляем. Если клиент до этого не работал с нашим банком, потребуется чуть больше времени на идентификацию клиента. Тем не менее с нашей стороны мы также осуществляем открытие депозита в рамках одного дня.

- То есть расчетный счет в Банке «Приморье» при открытии вклада не обязателен? Как тогда происходит пополнение депозита и куда отправляются деньги после истечения его срока?

- Расчетный счет - не обязательное условие. Пополнять вклад без проблем можно с расчетных счетов других банков, необходимо лишь указать в назначении платежа «пополнение депозита» и номер договора. Если у компании открыт расчетный счет в другом банке, то в договоре прописываются его реквизиты. И в конце срока действия депозита банк перечисляет средства на тот расчетный счет, который указан в договоре. Даже если компания имеет счет в нашем банке, она может указать в договоре необходимость возврата средств по окончании срока депозита на свой расчетный счет, открытый в другом банке.

- Как разделена линейка депозитов Банка «Приморье», по каким принципам рассчитываются ставки?

- Линейка депозитов у нас разделяется по срокам и суммам, то есть в зависимости от суммы и срока рассчитывается ставка. Кроме того, главное для нас правило - это индивидуальный подход к клиенту. Бывают такие ситуации, когда срочный вклад «недолежал» неделю, а клиенту срочно потребовались деньги. Мы можем оперативно принять решение и выдать эти деньги, не снижая процентную ставку. Такая гибкость еще раз подчеркивает лояльность банка, готовность идти навстречу.

- Депозиты в каких валютах юридические лица могут открыть в Банке «Приморье»?

- Мы предлагаем клиентам помимо рублевых вкладов также депозиты в долларах США, в евро, в юанях, японских иенах. Помимо этого, мы готовы обсудить привлечение средств клиентов в депозиты и по другим валютам.

- А есть ли альтернатива классическому депозиту для бизнеса?

- Альтернативой депозитам могут выступить векселя, которые также обладают рядом неоспоримых преимуществ. Вексель - это тоже средство накопления, причем с повышенной процентной ставкой, только в виде ценной бумаги. Вексель также можно использовать и для расчетов с покупателями, и залога под кредит. Например, у покупателя возникли проблемы с расчетным счетом, и тогда он может попросить своего контрагента расплатиться с ним векселем. Мы, в свою очередь, этот вексель можем принять и зачислить на расчетный счет либо выплатить наличными денежными средствами. При этом, конечно же, если это вексель, к примеру, сроком на год, логичнее будет его обналичить по истечении года - чтобы не «сгорела» процентная ставка. Номинал векселя мы можем перечислить на расчетный счет компании, открытый в любом банке: необходимо просто заявление с реквизитами банка от компании, которая стала конечным обладателем векселя. Помимо этого, Банк осуществляет досрочный учет собственных векселей, а цены досрочного учета ежедневно публикуются на сайте Банка.

- Вы отметили, что у векселей высокая процентная ставка. А если говорить про депозиты?

- Банк «Приморье» предлагает высокие ставки по депозитам для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Словом, если бизнесу требуется надежный финансовый инструмент, позволяющий приумножить свободные средства и к тому же дающий свободу для маневра, стоит обязательно обратить внимание на наши предложения по депозитам. Благодаря им клиенты Банка «Приморье» смогут не только сохранить деньги, но и приумножить.

На все вопросы по открытию депозитов могут ответить специалисты департамента развития бизнеса Банка «Приморье». Тел. +7 (423) 222-56-83.

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Газета "Золотой Рог", Владивосток.