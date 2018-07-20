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Система страхования банковских вкладов будет распространена и на малые предприятия
Денежные средства малых предприятий на депозитах и счетах в банках будут защищены в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Размер страхового возмещения будет аналогичен действующему сейчас размеру возмещения для физических лиц и индивидуальных предпринимателей – 1,4 млн рублей. Такой законопроект принят в четверг Государственной Думой во втором чтении, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России.
В настоящее время в случае отзыва у банка лицензии страхованию подлежат только денежные средства физических лиц и индивидуальных предпринимателей, в то время как субъекты малого предпринимательства – юридические лица остаются незащищенными и испытывают серьезные финансовые проблемы. Отсутствие страхования их денежных средств серьезно тормозит развитие малого бизнеса. Согласно поправкам в действующее законодательство, закон о страховании вкладов будет распространяться на лица, относящиеся к малым предприятиям в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Законопроектом определяется перечень документов, которые малые предприятия должны подать в государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» при наступлении страхового случая для выплаты им страхового возмещения, а также порядок перечисления сумм страхового возмещения.
Согласно законопроекту, система страхования вкладов будет распространена на средства малых предприятий с 1 января 2019 года.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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