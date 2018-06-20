АТБ судится с "пирамидой"

Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ, один из крупнейших банков Дальнего Востока) пытается взыскать 1,649 млрд рублей с ООО «Финансово-торговая компания» (ФТК), векселя которой на несколько млрд рублей в свое время продавал в своих отделениях. По данным Деловой газеты «Золотой Рог», иск поступил в Арбитражный суд Москвы 8 июня, дата его рассмотрения еще не назначена.

ФТК связана с совладельцем банка Андреем ВДОВИНЫМ, использовалась для финансирования его проектов. Иск АТБ снижает шансы векселедержателей на компенсацию вложений, так как ФТК может оказаться неспособной полностью расплатиться по всем своим долгам.

Ранее Банк России в ходе инспекционной проверки обнаружил во входящем в топ-60 по размеру активов АТБ признаки «финансовой пирамиды» по продаже населению векселей компании ООО «ФТК», задолженность которой на начало апреля по векселям достигла 4,3 млрд рублей. С 26 апреля банк проходит процедуру оздоровления через Фонд консолидации банковского сектора (создан ЦБ РФ).

Заместитель председателя правления ЦБ РФ Василий ПОЗДЫШЕВ на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2018) заявил, что АТБ в ближайшее время будет докапитализирован и предложен рыночным инвесторам.

«В настоящее время руководство временной администрации АТБ подписывает договоры с китайскими банками. На прошлой и этой неделе руководство временной администрации находилось в Китае, потому что банк профильно работает на Дальнем Востоке и имеет большой потенциал взаимодействия с китайскими партнерами. И мы думаем, что в ближайшее время процедуры докапитализации будут завершены, и мы будем предлагать этот небольшой для страны, но важный для региона банк рыночным инвесторам», - сказал г-н Поздышев.

По предварительным данным, переговоры ведутся с Longjiang Bank и Нeihe Rural Commercial Bank Co. Ltd. (один из ведущих банков китайской провинции Хэйлунцзян). В последнем АТБ год назад привлек целевой межбанковский кредит объемом 68 млн юаней сроком на 1 год для финансирования экспортных операций.

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», крупнейшие акционеры АТБ в соответствии с предписанием ЦБ РФ были вынуждены снизить доли в кредитной организации до 10% голосующих акций каждый.

В том числе, шведская East Capital сократила свою долю с 17,91% до 10%, «ППФИН Регион» (контролируется Андреем ВДОВИНЫМ, Питером ХАМБРО и Алексеем МАСЛОВСКИМ) - с 59,17% до 8,24%.

Сокращение доли этих акционеров привело к пропорциональному увеличению права голоса у других собственников санируемого банка. Так, Международная финансовая корпорация (IFC) стала контролировать 25,38% голосов АТБ вместо 6,71% ранее.

Летом 2017 года г-да Вдовин, Хамбро и Масловский передали часть своих акций АТБ Максиму ЧЕРНАВИНУ, который на данный момент через офшор Shelmer Holding контролирует 31,8% банка.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.