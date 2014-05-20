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ООО "Примтеркомбанк" предоставляет услуги депозитария

20 Мая 2014, 12:26 | Приморье

В Приморье наступает сезон летних отпусков, и перед многими жителями края, уезжающими отдыхать, встает вопрос: брать с собой или оставлять дома свои ценности и деньги? Оба варианта имеют серьезный недостаток: ценности и деньги не будут защищены.

По данным УВД, летом растет число как квартирных краж, так и грабежей на улицах. Выход предлагает ООО «Примтеркомбанк» - банк готов предоставить услуги, которые помогут надежно сохранить «финансы», - услуги депозитария.

Одним из надежных средств сберечь ценности, документы и деньги являются депозитарные ячейки в Примтеркомбанке. Ячейки находятся в помещениях, которые оборудованы и сертифицированы в соответствии с новейшими требованиями безопасности: имеют определенную толщину стен и дверей, оснащены камерами слежения, сигнализациями и физической охраной. Такой уровень безопасности фактически невозможно создать в «домашних» условиях. При этом доступ к банковской ячейке возможен только в присутствии ее непосредственного владельца.

Как сообщают в маркетинговой службе ООО «Примтеркомбанк», данная услуга остается популярной среди жителей Приморья. Стоимость аренды ячейки в Банке составляет от 12 до 20 рублей в день, при длительном хранении предоставляются скидки. Срок аренды устанавливается по желанию клиента на любой срок от 1 дня.

Чтобы стать арендатором депозитарной ячейки, необходимо подписать договор и оплатить стоимость аренды в офисе банка.

Индивидуальные банковские сейфы расположены:

 г. Владивосток, ул. Адм. Фокина, 25 и ул. Русская, 65;

Служба по работе с клиентами: 222-10-77,

а также в дополнительных офисах:

г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, 60, т.: (42352) 2-42-85;

г. Находка, ул. Школьная, 7, т.: (4236) 63-46-65.

Сайт банка - www.ptkb.ru.

Лицензия ЦБ РФ № 21 от 25.09.12 г. На правах рекламы.

 Газета "Золотой Рог", Владивосток. 

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Теги: депозитарий  примтеркомбанк 



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