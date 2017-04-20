Жители Приморья задолжали банкам по-крупному

В 2016 году у судебных приставов Приморского края находились более 1,3 млн исполнительных производств в отношении физлиц по взысканию на сумму 65 млрд рублей. Основными направлениями исполнительных производств стали просроченные задолженности, а также взыскание административных штрафов и алиментов, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Большую часть исполнительных производств составила просроченная задолженность примморцев перед кредитными организациями. В прошлом году сумма взыскания по кредитам приблизилась к 21 млрд рублей, тогда как в 2015 году население задолжало банкам почти 16 млрд рублей. Взыскать же из этой суммы удалось всего 180,5 млн рублей.

Долги физлиц физлицам составили почти 12 млрд рублей, что на 2,5 млрд рублей больше, чем в 2015 году. Как такое могло произойти, пояснил главный судебный пристав Приморского края Алексей КУЗНЕЦОВ: «Микрофинансовые организации выдают кредиты, которые им часто не возвращают. Они получают судебные решения на взыскание долга, но видя, что это в определенной степени безнадежные долги, перепродают их индивидуальным предпринимателям и физическим лицам. Последние объявляют себя взыскателями в суде и предъявляют долги к исполнению».

Он также напомнил, что с начала 2017 года приставов надели новыми функциями, теперь они контролируют и лицензируют коллекторов, принимают жалобы на их работу. К примеру, в прошлом году в приморскую полицию на коллекторов поступило порядка 500 жалоб, однако в этом году пока было только 10 жалоб на взыскателей. И, как заметил Алексей Кузнецов, после нескольких проверок выяснилось, что некоторые коллекторские агентства зарегистрированы на территории других регионов страны, а в Приморском крае работают их филиалы. Как работать с такими организациями, пока неизвестно, так как в законодательстве существуют некоторые пробелы. Однако криминальных действий этих коллекторов в отношении должников не регистрировалось.

После вступления в силу закона «О коллекторах» многим коллекторским агентствам пришлось официально свернуть свою деятельность. Хотя есть данные, что некоторые из них ушли в тень и продолжают свою работу на грани закона.

Принятый закон защищает должников от домогательств со стороны коллекторов. Но не от суда и приставов, через которых и стали работать бывшие коллекторы, из-за чего появилась новая группа предпринимателей, так называемые «взыскатели». Теперь бывшие коллекторы не вступают в контакт с должником, а сразу же идут в суд, где получают постановление на выплату просроченной задолженности и через судебных приставов пытаются вернуть долги граждан.

«Принятие закона сильно изменило ситуацию на рынке взысканий, и если должник знает все правила, то это очень сильно усложняет работу по возврату задолженности. Закон еще больше развязывает руки должникам. Думаю, что сейчас работа по возврату задолженности все больше будет идти через всевозможные судебные органы и приставов. Заимодавцам с каждым днем становится все сложнее вернуть свои деньги - это дисбаланс финансово-правовой системы, которого в нормальном обществе быть не должно», - сказал руководитель ООО «Агентство Грэвис» Роман ЯКОВЛЕВ

Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.