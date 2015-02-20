Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Платежные терминалы Сбербанка работают в семи МФЦ Приморского края
Оплатить налоги и пошлины за государственные услуги теперь можно, не выходя из Многофункционального центра.
В Приморском крае набирают популярность услуги Многофункциональных центров, где в режиме одного окна можно получить широкий спектр государственных услуг. Оплатить налоги и пошлины, связанные с оказанием этих услуг, посетители центров могут в информационно-платежных терминалах Сбербанка, которые установлены в семи МФЦ во Владивостоке, Артеме, Уссурийске, Дальнегорске, Арсеньеве и Большом Камне.
«Появление платежных терминалов непосредственно в Многофункциональных центрах позволяют дополнить комплекс услуг МФЦ и даже оплату пошлины за них внести на месте, не покидая территории центра, - рассказывает Светлана КАЛИНИНА, начальник отдела «Банк XXI» Приморского отделения ОАО «Сбербанк России». - Помимо налогов и пошлин жители Приморья могут оплатить в платежных терминалах Сбербанка услуги ЖКХ, образования, сотовой связи и многое другое».
Платежные терминалы Дальневосточного Сбербанка работают в семи Многофункциональных центрах в Приморье:
Владивосток, ул. Борисенко, 102
Владивосток, ул. Верхнепортовая, 76 а.
Дальнегорск, ул. 50 лет Октября, 67
Артем, ул. Интернациональная, 56
Уссурийск, ул. Некрасова, 91А
Арсеньев, ул. Октябрьская, 28/2
Большой Камень, ул. Блюхера, 23
Новости тематики
- Азиатско-Тихоокеанский банк вошел в список десяти банков для пенсионных накоплений
- Глава Приморья предложил Сбербанку увеличить число банкоматов в крае
- "В Приморье появится социальная карта"
- Касса банкомат не заменит
- Банк, который идет в ногу со временем
- Якутский банк начал падение с выхода в Крым
- Ставки по ипотечным кредитам продолжают падать
- АТБ судится с "пирамидой"
- Азиатско-Тихоокеанская пирамида
- Дебет с кредитом cходятся в Приморье
Новости раздела
- Минфин накануне выходных опубликовал прогноз по рублю на 17 лет
- Банк России предупреждает жителей Приморья о финансовых мошенниках
- Банк России на один день откроет свои двери во Владивостоке
- Азиатско-Тихоокеанский банк вошел в список десяти банков для пенсионных накоплений
- Глава Приморья предложил Сбербанку увеличить число банкоматов в крае
- Для приморцев, выплачивающих ипотеку, выделены десятки миллионов рублей
- "В Приморье появится социальная карта"
- Касса банкомат не заменит
- Система страхования банковских вкладов будет распространена и на малые предприятия
- Банк, который идет в ногу со временем
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Андрей Ищенко, похоже, забыл, что он слуга народа
- В России практикуют новый вид обмана автовладельцев
- Новым главой Приморья назначен "универсальный солдат" президента
- Андрей Тарасенко: "В Приморье было тяжелее, чем на подлодке"
- На Владивосток надвигается Taigafest
- Правительство предлагает начислять пенсии от балды
- Банк России предупреждает жителей Приморья о финансовых мошенниках
- Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко: "Ситуация в Приморье не очень хорошая"
- Новый губернатор пообещал сильно сократить число своих замов
- Малая авиация Приморья готова перейти на "зимнее" расписание