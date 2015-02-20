Платежные терминалы Сбербанка работают в семи МФЦ Приморского края

Оплатить налоги и пошлины за государственные услуги теперь можно, не выходя из Многофункционального центра.

В Приморском крае набирают популярность услуги Многофункциональных центров, где в режиме одного окна можно получить широкий спектр государственных услуг. Оплатить налоги и пошлины, связанные с оказанием этих услуг, посетители центров могут в информационно-платежных терминалах Сбербанка, которые установлены в семи МФЦ во Владивостоке, Артеме, Уссурийске, Дальнегорске, Арсеньеве и Большом Камне.

«Появление платежных терминалов непосредственно в Многофункциональных центрах позволяют дополнить комплекс услуг МФЦ и даже оплату пошлины за них внести на месте, не покидая территории центра, - рассказывает Светлана КАЛИНИНА, начальник отдела «Банк XXI» Приморского отделения ОАО «Сбербанк России». - Помимо налогов и пошлин жители Приморья могут оплатить в платежных терминалах Сбербанка услуги ЖКХ, образования, сотовой связи и многое другое».

Платежные терминалы Дальневосточного Сбербанка работают в семи Многофункциональных центрах в Приморье:

Владивосток, ул. Борисенко, 102

Владивосток, ул. Верхнепортовая, 76 а.

Дальнегорск, ул. 50 лет Октября, 67

Артем, ул. Интернациональная, 56

Уссурийск, ул. Некрасова, 91А

Арсеньев, ул. Октябрьская, 28/2

Большой Камень, ул. Блюхера, 23

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