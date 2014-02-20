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В 2012 году в Приморье числилось 9 официальных миллиардеров
В ходе декларационной кампании 2013 года 9 приморцев отчитались, что их доходы превышают 1 млрд рублей, сообщила заместитель начальника отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц УФНС РФ по Приморскому краю Марина КУЗЬМИНА.
"По доходам 2012 года у нас девять человек показали в своих декларациях доходы свыше 1 млрд рублей. Из них одно физическое лицо, которое получило крупные доходы от долевого участия в деятельности организации, то есть дивиденды. ", - сообщила Марина Кузьмина на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс - Дальний Восток" во Владивостоке.
Налоговая, естественно, не персонифицирует миллиардеров.Однако, если ознакомиться с данными из открытых источников, сумму более чем в 1 млрд рублей в Приморье могла продекларировать супруга экс-губернатора Приморья Сергея ДАРЬКИНА Лариса БЕЛОБРОВА, получающая неплохие дивиденды от участия в уставном капитале ОАО "Находкинская база активного морского рыболовства" (НБАМР, одна из крупнейших рыбодобывающих компаний России) и банка "Приморье".
Остальные восемь приморских миллиардеров - это индивидуальные предприниматели, занимающиеся оптовой и розничной торговлей, в том числе товарами народного потребления, моторным топливом, автомобильными деталями, бытовыми электротоварами. Кроме того, доходы более чем 1 млрд рублей получают некоторые бизнесмены, которые сдают внаем недвижимое имущество.
Налоговая напоминает, что в рамках декларационной компании по итогам 2013 года физлицам необходимо предоставить декларацию в срок не позднее 30 апреля 2014 года.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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