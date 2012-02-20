Азиатско-Тихоокеанский Банк: прорыв на рынок пластиковых карт

Реализуя карточную программу, АТБ в 2011 году продал клиентам вне рамок зарплатных проектов 10076 дебетовых пластиковых карт. Средства физических лиц на карточных счетах по дебетовым пластиковым картам составляют 1572,2 млн рублей.

Также за год банком было продано 19296 кредитных карт. Их продажа осуществлялась как через отделения банка, так и с использованием рассылки по почте клиентам с положительной кредитной историей. Уже сейчас кредитный портфель по кредитным картам АТБ превысил 1 млрд рублей.

В целом, эмиссия (без учета перевыпуска) карт банка (свободная эмиссия, социальные, кредитные, идентификационные карты, зарплатные проекты) в 2011 составила 131020 карт, что в полтора раза больше, чем в 2010 году (87979).

Общее количество выпущенных банком карт только за второе полугодие увеличилось почти вдвое – до 272254 штук на 01.01.2012.

По словам председателя правления АТБ Евгения АКСЕНОВА, банк намерен активно развивать это направление, поскольку за карточками будущее: вскоре это будет единственный инструмент доступа к счетам. Поэтому АТБ серьезно пересмотрел подход к этому бизнесу: в прошлом году выкупил процессинговый центр у компании ООО «Мобиплас» и активно внедрял мобильный банкинг как инструмент пользования средствами клиентов. И все это сделано чуть больше чем за полгода.

Досье «ДК»

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) – первый по величине чистых активов среди региональных банков Дальнего Востока и Сибири и входит в тройку крупнейших федеральных банков, зарегистрированных на данной территории России. Региональная сеть АТБ включает 208 отделений в 88 населенных пунктах 17 регионов страны. За 2011 год АТБ открыл 50 новых отделений.

В рейтинге «Самые филиальные банки» АТБ занимает 27-е место. В рейтинге «Самые надежные из 100 крупнейших российских банков» на 1 октября 2011 года – АТБ на 21-м месте. В 2009-2011 гг. банк – трижды лауреат премии журнала «Банковское дело» в номинации «Лучший региональный банк России».

«Дальневосточный капитал».