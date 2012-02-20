www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.81 р. 100 JPY: 58.55 р.
EUR: 75.32 р. 10 CNY: 94.94 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Банки
Распечатать

Азиатско-Тихоокеанский Банк: прорыв на рынок пластиковых карт

20 Февраля 2012, 00:46 | Приморье

Реализуя карточную программу, АТБ в 2011 году продал клиентам вне рамок зарплатных проектов 10076 дебетовых пластиковых карт. Средства физических лиц на карточных счетах по дебетовым пластиковым картам составляют 1572,2 млн рублей.

Также за год банком было продано 19296 кредитных карт. Их продажа осуществлялась как через отделения банка, так и с использованием рассылки по почте клиентам с положительной кредитной историей. Уже сейчас кредитный портфель по кредитным картам АТБ превысил 1 млрд рублей.

В целом, эмиссия (без учета перевыпуска) карт банка (свободная эмиссия, социальные, кредитные, идентификационные карты, зарплатные проекты) в 2011 составила 131020 карт, что в полтора раза больше, чем в 2010 году (87979).

Общее количество выпущенных банком карт только за второе полугодие увеличилось почти вдвое – до 272254 штук на 01.01.2012.

По словам председателя правления АТБ Евгения АКСЕНОВА, банк намерен активно развивать это направление, поскольку за карточками будущее: вскоре это будет единственный инструмент доступа к счетам. Поэтому АТБ серьезно пересмотрел подход к этому бизнесу: в прошлом году выкупил процессинговый центр у компании ООО «Мобиплас» и активно внедрял мобильный банкинг как инструмент пользования средствами клиентов. И все это сделано чуть больше чем за полгода.

Досье «ДК»

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) – первый по величине чистых активов среди региональных банков Дальнего Востока и Сибири и входит в тройку крупнейших федеральных банков, зарегистрированных на данной территории России. Региональная сеть АТБ включает 208 отделений в 88 населенных пунктах 17 регионов страны. За 2011 год АТБ открыл 50 новых отделений.

В рейтинге «Самые филиальные банки» АТБ занимает 27-е место. В рейтинге «Самые надежные из 100 крупнейших российских банков» на 1 октября 2011 года – АТБ на 21-м месте. В 2009-2011 гг. банк – трижды лауреат премии журнала «Банковское дело» в номинации «Лучший региональный банк России».

«Дальневосточный капитал».

Автор: По сообщениям пресс-службы банка
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru