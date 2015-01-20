В Приморье спрос на автоплатежи Сбербанка стремительно растет

Итоги розничного платежного бизнеса подвели сотрудники Приморского отделения Сбербанка. Так, по итогам 2014 года объем платежей физических лиц, проводимых Сбербанком, в Приморском крае увеличился на треть. Ежедневно банк осуществляет около 40 тыс. операций по зачислению платежей граждан, пишет газета "Золотой Рог".

Как рассказал управляющий Приморским отделением ОАО «Сбербанк России» Андрей ЖАРСКИЙ, лишь 13,5% от всех платежей, проводимых в крае в Сбербанке, осуществляются «по старинке»: квитанция, окошко, печать. Почти 60% всех платежей приходится на информационно-платежные терминалы банка. Быстрыми темпами растут и платежи через сервис «Сбербанк ОнЛ@йн», в сегменте онлайн-платежей доля банка составляет 29%.

«За последние два года проделана огромная работа по улучшению качества наших платежных сервисов, причем это касается как информационно-платежных терминалов, так и сегмента онлайн- платежей, - отметил Андрей Жарский. - Так, коренным образом изменилось клиентское поведение в области платежей за сотовую связь. Если раньше люди снимали деньги с карточки, затем несли их в терминал оплаты, платили огромную комиссию, то сейчас многие даже не задумываются об оплате услуг связи - это происходит автоматически для тех, кто подключил услугу «Автоплатеж».

После успешного внедрения автоплатежа за услуги связи не менее успешно Сбербанк внедрил услугу «Автоплатеж ЖКХ», а также автоматическую оплату налогов и штрафов ГИБДД. Вскоре специалисты банка обещают внедрить новый автоматический сервис - «Автоперевод». Эта услуга позволяет оформить автоматическое регулярное списание средств между счетами физических лиц, что удобно в том случае, если человек регулярно отправляет средства детям, родственникам и т.д.

Также примерно во втором квартале 2015 года станет доступна услуга получения кредита онлайн. Сейчас через Интернет клиенты банка могут оформить вклад и открыть обезличенный металлический счет, однако за кредитом после подачи заявки онлайн все равно придется идти в банк. Связано это в первую очередь с особенностями законодательства: оформляя кредит, клиент должен поставить свою подпись, соглашаясь с условиями кредита. Но ко второму полугодию этот законодательный «пробел» обещают устранить и, таким образом, у банкиров появится возможность внедрить сервис онлайн-кредитов в список услуг. Как отметил Андрей Жарский, Сбербанк уже готов к такому нововведению.

Несмотря на активное развитие онлайн-платежей, специалисты банка продолжают работать и над улучшением качества оплаты квитанций посредством считывания с них штрихкода информационно-платежным терминалом. В 2014 году правительством в этом направлении был принят очень важный документ: был принят единый стандарт двухмерного кода на квитанции.

«До принятия этого закона каждый поставщик услуг кодировал свои квитанции по-своему. Соответственно, чтобы можно было оплатить услуги этого поставщика в наших информационно-платежных терминалах, мы проделывали огромную работу: расшифровывали эти системы кодирования, совмещали с нашими и т.д. Пока не ясно, до какого периода поставщики должны привести свои системы штрихкодирования в соответствии со стандартами, но мы видим, что многие уже активно проводят эту работу», - рассказала начальник отдела «Банк XXI» Приморского отделения ОАО «Сбербанк России» Светлана КАЛИНИНА.

В 2015 году Приморское отделение Сбербанка планирует увеличить как минимум вдвое число пользователей как онлайн-банкинга, так и систем автоплатежей, а также продолжит совершенствовать существующие сервисы и создавать новые - для удобства и экономии времени клиентов.

Анна РЫКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.