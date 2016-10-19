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С 18 октября Сбербанк снизил ставки по всей линейке продуктов ипотечного кредитования

19 Октября 2016, 14:20 | Приморье

Снижение по продуктам «Приобретение готового жилья» и «Приобретение строящегося жилья» составит 0,5% и новый диапазон ставок составит 12 - 13,5% годовых в рублях. Для заявок по программе «Ипотека с государственной поддержкой» ставка снижена до 11,4% годовых, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

К указанному выше снижению Сбербанк запускает специальное предложение с дополнительным снижением ставок в размере 0,5 п.п. в отдельных регионах России. На эти предложения можно будет подать заявку с 18 октября по 31 декабря 2016 года.

Для специальных предложений выбраны следующие территории: г. Москва, Московская область, г. Санкт-Петербург, Ленобласть, Калининградская обл., Ростовская область, Татарстан, Челябинская область, Омская область, Новосибирская обл., Иркутская область, Республика Якутия, Чукотский АО, Магаданская область, Хабаровский край, Амурская область, Приморский край, Камчатский край, Сахалинская область.

В перечисленных территориях по продукту «Приобретение готового жилья» ставки составят 11,5 – 13% годовых.  Для заявок по программе «Ипотека с государственной поддержкой» предусмотрена специальная ставка – 10,9% годовых, которую смогут предложить ключевые партнеры Сбербанка, в иных случаях - 11,4%.

Молодые семьи смогут подать заявки по ставкам от 10,75% до 12,5% - в регионах со специальными условиями и от 11,25% до 13% в других регионах.

Положительное решение по заявкам на ипотечные кредиты в Сбербанке действует 60 календарных дней.

Ставки указаны с учетом оформления добровольного страхования жизни и здоровья. Более подробно с условиями ипотечного кредитования в Сбербанке  можно ознакомиться на сайте в разделе «Кредит на жилье».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: сбербанк  ипотека 



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