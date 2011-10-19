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Илья Ткачук: Ипотека подвержена влиянию многих внешних и внутренних факторов

19 Октября 2011, 17:27 | Приморье

Расширенное совещание с кредитными организациями Дальневосточного федерального округа «Ипотека как локомотив государственной жилищной политики. Инновации в ипотечном кредитовании» прошло во Владивостоке 18 октября.

В ходе мероприятия начальник управления ипотечного кредитования ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» Илья Ткачук представил опыт банка в сфере ипотечного кредитования населения, в том числе, по программам АИЖК.

В расширенном совещании с кредитными организациями ДФО приняли участие представители ГУ Банка России по Приморскому краю, Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, ипотечных и страховых компаний, кредитных организаций Приморского края. В общей сложности мероприятие собрало около ста профессиональных участников рынка ипотечного кредитования.

В ходе своего выступления Илья Ткачук особое внимание участников совещания обратил на основные проблемы, которые могут оказать влияние на динамику развития и структуру рынка ипотечного кредитования. «Основные факторы, определяющие возможность приобретения жилья с помощью ипотеки, - это уровень доходов населения и стоимость одного квадратного метра жилья.

В Приморском крае, по данным Росстата,
за год уровень средней зарплаты вырос
примерно на 10%. За тот же период цена
одного квадратного метра жилья
на вторичном рынка края увеличилась
почти на 20%.

В случае, если продолжится рост стоимости недвижимости и сохраниться прежняя динамика роста доходов населения, доступность жилья, а значит и ипотечного кредитования будет снижаться.

Одним из факторов, влияющих на развитие ипотечного кредитования, остается уровень знания и понимания населением сути ипотеки. До сих пор бытует мнение, что ипотека сложна, дорога и недоступна для среднестатистического гражданина. Это уже давно не соответствует действительности. Кроме того, отдельные профессиональные участники рынка недвижимости, в частности риэлторы и застройщики, также не до конца понимают все преимущества ипотечного кредитования.

Повышение уровня финансовой грамотности населения и профессиональных участников рынка недвижимости позволит увеличить интерес к данному механизму приобретения недвижимости. Как результат - повысить обеспеченность граждан собственным жильем».

Досье: ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (лицензия ЦБ РФ N 2733, основан 4 марта 1994 года) – российский универсальный банк, один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока. Примсоцбанк предоставляет услуги частным и корпоративным клиентам в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Омской, Челябинской, Иркутской областях, Москве и Санкт-Петербурге. В состав акционеров входит Европейский банк реконструкции и развития. В рейтинге 500 крупнейших банков России «РБК» за I полугодие 2011 г. Примсоцбанк занимает 138 место по величине чистых активов, 94 – по величине ликвидных активов, 119 – по размеру кредитного портфеля, 81 – по потребительским кредитам, 130 – по кредитованию юридических лиц, 116 – по депозитному портфелю, 151 – по депозитам юридических лиц, 80 – по вкладам населения, 52 – по объему выданных кредитов малому и среднему бизнесу, 18 – по объему выданных ипотечных кредитов, 154 – по вложениям в ценные бумаги. Наряду с этим банк входит в ТОП-100 самых филиальных российских банков, занимая 87-89 места рэнкинга.

Автор: По сообщениям пресс-службы банка
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