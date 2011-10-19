Илья Ткачук: Ипотека подвержена влиянию многих внешних и внутренних факторов

Расширенное совещание с кредитными организациями Дальневосточного федерального округа «Ипотека как локомотив государственной жилищной политики. Инновации в ипотечном кредитовании» прошло во Владивостоке 18 октября.

В ходе мероприятия начальник управления ипотечного кредитования ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» Илья Ткачук представил опыт банка в сфере ипотечного кредитования населения, в том числе, по программам АИЖК.

В расширенном совещании с кредитными организациями ДФО приняли участие представители ГУ Банка России по Приморскому краю, Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, ипотечных и страховых компаний, кредитных организаций Приморского края. В общей сложности мероприятие собрало около ста профессиональных участников рынка ипотечного кредитования.

В ходе своего выступления Илья Ткачук особое внимание участников совещания обратил на основные проблемы, которые могут оказать влияние на динамику развития и структуру рынка ипотечного кредитования. «Основные факторы, определяющие возможность приобретения жилья с помощью ипотеки, - это уровень доходов населения и стоимость одного квадратного метра жилья.



В Приморском крае, по данным Росстата,

за год уровень средней зарплаты вырос

примерно на 10%. За тот же период цена

одного квадратного метра жилья

на вторичном рынка края увеличилась

почти на 20%.



В случае, если продолжится рост стоимости недвижимости и сохраниться прежняя динамика роста доходов населения, доступность жилья, а значит и ипотечного кредитования будет снижаться.

Одним из факторов, влияющих на развитие ипотечного кредитования, остается уровень знания и понимания населением сути ипотеки. До сих пор бытует мнение, что ипотека сложна, дорога и недоступна для среднестатистического гражданина. Это уже давно не соответствует действительности. Кроме того, отдельные профессиональные участники рынка недвижимости, в частности риэлторы и застройщики, также не до конца понимают все преимущества ипотечного кредитования.

Повышение уровня финансовой грамотности населения и профессиональных участников рынка недвижимости позволит увеличить интерес к данному механизму приобретения недвижимости. Как результат - повысить обеспеченность граждан собственным жильем».