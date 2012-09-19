Экс-губернатор Приморья Дарькин обогнал по доходам вице-премьера Шувалова

Журналом Forbes в течение трех лет составлялся рейтинг «Власть и деньги» — список, в котором чиновники, депутаты, сенаторы и руководители госкорпораций ранжированы по семейному доходу.

Составители рейтинга объединили результаты за 2009-2011 годы и выделили топ-25 действующих чиновников, задекларировавших наибольшие доходы.

На первом месте в списке Владимир Груздев, губернатор Тульской области. Его суммарный доход составил 7,8 млрд. рублей ($258 млн). Основатель розничной сети «Седьмой континент»: в 2007 году продал свою долю в компании за сумму около $1 млрд и заплатил $120 млн подоходного налога. С 2003-го по 2011 год Груздев работал депутатом Государственной думы от «Единой России», а в прошлом году стал губернатором Тульской области.

На втором месте — Григорий Аникеев, депутат Государственной думы. Суммарный доход: 4,4 млрд рублей ($148 млн). Владимирский бизнесмен, владелец ABI Group (ключевой актив — мясоперерабатывающая компания ABI Product с выручкой $448 млн, в 2011 году выпустила более 128 тысяч тонн мясной продукции). С 2007 года депутат Государственной думы, член фракции «Единая Россия». В автомобильном парке среди прочих машин — Hammer. Аникеев фигурирует в расследовании «Золотые крендели», в котором другой депутат Госдумы, «эсеровец» Дмитрий Гудков обвиняет «единороссов» в занятии бизнесом, что запрещено законом.

На третьем — член Совета Федерации Андрей Гурьев. Суммарный доход: 4,4 млрд рублей ($144 млн). Начинал карьеру инструктуром по дзюдо в спортивном клубе «Динамо». В середине 1990-х работал в холдинге «Роспром», управлявшем промышленными активами акционеров ЮКОСа. Вместе с членами семьи контролирует «Фосагро» — одного из крупнейших производителей фосфорных удобрений в мире (выручка в 2011 году более 100 млрд рублей, чистая прибыль — 22 млрд рублей). С 2001 года Гурьев — член Совета Федерации от Мурманской области, где расположено основное предприятие «Фосагро» — «Апатит». Согласно декларации, супруга Гурьева владеет 4 автомобилями Rolls-Royce.

Экс-губернатор Приморского края Сергей Дарькин, а ныне заместитель министра регионального развития, в топ-25 оказался на 11-м месте. Суммарный доход Сергея Дарькина составил 1,6 млрд рублей ($53 млн). Напомним, бывший губернатор Приморского края, в феврале 2012 года ушел в отставку по «собственному желанию». Летом 2012 года назначен заместителем министра регионального развития. Супруга Лариса Белоброва — актриса, владелица банка «Приморье» (активы — около 26 млрд. рублей).

Надо сказать, что по уровню доходов за три года Сергей Дарькин опередил первого заместителя председателя правительства Игоря Шувалова, который в рейтинге находится на 13-м месте. Суммарный доход Игоря Шувалова: 1,4 млрд рублей ($46 млн). Корпоративный юрист Александра Мамута, Романа Абрамовича и Алишера Усманова. С 1997 года на государственной службе: с 2008 года первый заместитель председатель правительства. В 2012 году Шувалов стал участником больше скандала: оказывается, компании, аффилированные с первым вице-премьером и его супругой, активно занимались инвестициями и заработали сотни миллионов долларов. Согласно декларации, Шувалов с супругой арендуют жилые дома в Австрии и ОАЭ, а также квартиру в Великобритании.

Также бывший губернатор Приморья «обогнал» известного олигарха Сулеймана Керимова, члена Совета Федерации. С суммарным доходом в 1 млрд рублей ($34 млн) он на 21-м месте, пишет newsline25.ru.



Сулейман Керимов — совладелец компаний Polyus Gold и «Уралкалий», собственник футбольного клуба «Анжи». С 2007 года член Совета Федерации от Дагестана. Согласно декларации, у Керимова нет собственной недвижимости, зато есть автомобиль Bugatti Veyron.

А замыкает топ-25 Владимир Коган, заместитель министра регионального развития. Его суммарный доход: 0,8 млрд рублей ($27 млн). Владимир Коган — бывший совладелец петербургского Промстройбанка: в 2004-2005 годах ВТБ купил 75% банка за $577 млн. С 2005 года на государственной службе: дирекция Госстроя по комплексу защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений, Федеральное агентство по строительству и ЖКХ, Минрегионразвития.

«Золотой Рог».