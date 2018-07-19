Банк, который идет в ногу со временем

Азиатско-Тихоокеанский банк постоянно обновляет линейку вкладных продуктов в соответствии с запросами и ожиданиями клиентов

Российская экономика уже несколько лет находится в зоне нестабильности, и естественно, людей очень беспокоит состояние банковской системы в целом. Кого-то волнует сохранность денег, которые лежат на вкладе в банке, кому-то нужен кредит для решения срочных задач, кто-то развивает собственный бизнес. Как приморцам правильно выбрать банк, который может предоставить все услуги «под ключ», и не прогадать?

Ответы на волнующие всех вопросы Деловой газете «Золотой Рог» предоставила директор Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) по Приморскому краю Татьяна БЫЧКОВА.

- Насколько вообще безопасно сейчас хранить деньги в банках, чтобы не переживать за свои сбережения? Какие условия АТБ предлагает своим клиентам по вкладам?

- Согласитесь, банки уже давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Несмотря на сомнения, у людей всегда появляются разные запросы: кто-то хочет развивать свой бизнес, расширять его; кому-то необходимо сделать ремонт или оплатить обучение ребенка; кому-то важно сохранить и приумножить свои средства, и вот тут главное - правильно выбрать банк. Как это сделать? Для начала убедитесь, что банк входит в систему страхования вкладов, как АТБ.

Следующий важный критерий, по моему мнению, – это длительность истории банка. Сложно доверить свои средства «новичкам», все мы хотим быть уверены, что банк работает на рынке давно и не намерен сдавать своих позиций. Например, АТБ присутствует на финансовом рынке более 25 лет, и уверенно прошел все кризисы. Причем, пережили мы их в штатном режиме, чтобы клиенты не чувствовали никакого дискомфорта.

Учитывая тот факт, что АТБ присутствует в 19 регионах страны, для нас всегда было важно знать ситуацию в родном регионе. Ведь у каждой территории есть свои особенности, без понимания которых устойчивый банковский бизнес организовать невозможно. Мы знаем это не понаслышке: АТБ является одним из лидеров на рынке Сибири и Дальнего Востока и действительно хорошо знает все территориальные особенности каждого региона и города. Это наша отличительная черта и преимущество: знать, что важно и нужно людям именно в этом городе; много ли пенсионеров проживает в городе, как сделать отделение банка для них удобным; на каких предприятиях работает большинство населения города и многое другое.

Вообще, нужно сказать, что Азиатско-Тихоокеанский банк постоянно обновляет линейку вкладных продуктов, откликаясь на запросы и ожидания клиентов. Именно поэтому наши предложения пользуются большим спросом. Так, недавно АТБ запустил вклад «Даешь 7:5», где максимальная ставка составляет 7,5% в зависимости от длительности вклада. Это очень хорошее предложение на финансовом рынке на сегодняшний день.

- Что банк может предложить индивидуальным предпринимателям сегодня? Есть ли индивидуальные условия, гибкие по отношению именно к малому бизнесу?

- Для поддержки малого и среднего бизнеса в банке есть программа «Микро-лайт», куда входят три продукта Азиатско-Тихоокеанского банка: «Бизнес-ипотека», «Микро-лайт Авто» и «Микро-лайт». Кстати, совсем недавно мы снизили ставку по всей кредитной линейке «Микро-лайт» на один процентный пункт. Программа давно стала хитом среди руководителей малого бизнеса, тем более условия ее получения были недавно улучшены: минимальная ставка по данному кредитному предложению составляет 12,5%. Кроме того, сумма кредита «Бизнес-ипотека» увеличена до 15 млн рублей, а для клиентов с положительной кредитной историей увеличена сумма беззалогового кредита с 1 до 1,5 млн рублей. Одним из плюсов нашего предложения является возможность выдачи кредита наличными, что сегодня является редкостью на финансовом рынке при оформлении кредита МСБ. Кредит наличными на любые цели можно получить в любом офисе Азиатско-Тихоокеанского банка при минимальном сроке рассмотрения заявки.

- Сейчас горячая пора: время отпусков, крупных покупок или давно запланированных ремонтов. Это как-то сказывается на спросе по кредитам в АТБ? Какие предложения есть в банке в таком случае?

- Вы правы, лето – горячая пора, для таких целей у нас в банке есть кредитный продукт «Лайт 9»: может быть выдан в рублях РФ на сумму до 150 тысяч рублей, сроком до 12 месяцев. Ставка по кредиту составляет всего 9% годовых. Решение о предоставлении кредита принимается банком оперативно, в течение 1 часа, подтверждения дохода, залога и обеспечения не требуется. Главное преимущество этого предложения, безусловно, - возможность получить деньги быстро по одной из самых низких ставок на рынке – всего 9% при минимально необходимом пакете документов.

АТБ идет в ногу со временем и всегда предлагает наиболее выгодные предложения для своих клиентов, прислушиваясь к их реальным запросам. Наша главная задача – максимально облегчить жизнь клиентов, сделать кредитные средства более доступными и сэкономить их время.

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