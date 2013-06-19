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"Сезон выгодного страхования квартир" от РОСГОССТРАХ

19 Июня 2013, 13:35 | Приморье

Страхование уже давно не в новинку среднестатистическому обывателю. Если провести блиц-опрос на улицах городов нашего края, практически наверняка большинство сможет сказать, что такое страхование, и как минимум треть имеет тот или иной полис страхования.

Конечно, чаще всего это будет полис страхования ОСАГО, что вполне объяснимо, так как количество автомобилей на душу населения в Приморском крае одно из самых высоких по стране. Однако многие жители в крае давно и вполне осознанно страхуют не только свои автомобили по ОСАГО, напомним - это обязательный вид для всех автовладельцев, но и заключают договоры добровольного страхования. Страхование каско автомобилей, накопительное страхование жизни, страхование от несчастного случая себя и своих детей - вот далеко не полный перечень востребованных страховых продуктов.

И, конечно, далеко не на последнем месте по востребованности стоит страхование недвижимости - домов, квартир и имущества в них.  Этот вид заслуживает особого внимания, так как квартира или дом - это, пожалуй, самые большие материальные вложения в жизни человека, и желание защитить и сохранить их вполне понятно. Тем более что сделать это сейчас более чем просто: офисы крупных страховых компаний есть практически в каждом населенном пункте края.

Для того чтобы понять, насколько просто застраховать свою квартиру, мы обратились в ближайший офис одной из ведущих страховых компаний России - РОСГОССТРАХ.

Узнав, какой именно вид страхования нас интересует, девушка в офисе продаж сразу предложила на выбор несколько программ и помогла подобрать вариант страхования именно под наши запросы и возможности. Несмотря на массу вопросов, которыми мы буквально засыпали девушку, весь процесс оформления с момента, как мы зашли в офис, до момента, когда у нас в руках оказался полис страхования квартиры, занял не больше 20 минут. Кроме того, при оформлении полиса нас ждал приятный сюрприз: до конца июня действует специальная акция «Сезон выгодного страхования квартир» и всем, кто впервые страхует свою квартиру, положена специальная скидка.

Так что защитить свою квартиру не только просто, но сейчас еще и выгодно.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: страхование  риски  Росгосстрах 



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