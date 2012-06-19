Налогоплательщик может указать на ошибки, допущенные при начислении налогов

Налоговая инспекция предлагает гражданам вносить коррективы в полученные единые налоговые уведомления, а также платить налоги через Интернет.



Каким образом «читать» новое уведомление об уплате имущественных налогов, «ЗР» рассказала начальник отдела налогообложения физических лиц №2 УФНС России по Приморскому краю Елена СКОПИНОВА.

- Елена Михайловна, в этом году приморцы впервые получают единое налоговое уведомление. В чем его отличие от форм уведомлений и платежных документов, поступавших в прошлые годы из налоговых инспекций?

- Единое налоговое уведомление удобно тем, что демонстрирует налогоплательщику сразу все его обязательства, т.е. информацию обо всех трех налогах, которые он должен заплатить примерно в один срок. Здесь содержатся данные об объектах налогообложения, налоговой базе, доле в праве собственности, налоговые ставки, количество месяцев, в течение которых каждое конкретное имущество было в собственности гражданина, налоговые льготы, а также исчисленная сумма каждого из налогов. Кроме того, единое уведомление содержит информацию обо всех перерасчетах, которые были произведены в предыдущие годы. В одном конверте с единым налоговым уведомлением приходит и платежная квитанция.

К уведомлению мы приложили специальное заявление, которое налогоплательщик при необходимости может заполнить и направить в налоговую инспекцию. В заявлении он может указать на ошибки, которые допущены в уведомлении. Например, в уведомлении указан лишний объект собственности, который никогда гражданину не принадлежал, или уведомление содержит сведения об автомобиле, который налогоплательщик продал, скажем, в мае 2011 года, а сумма налога соответствует сроку владения за целый год. Или, напротив, в уведомлении упущен объект налогообложения, который принадлежит человеку на праве собственности. Или указан неверный показатель мощности автомобиля, что повышает сумму налога. Налогоплательщик также имеет право уточнить собственную долю в собственности того или иного объекта и указать, например Ѕ. В заявлении, которое содержится как приложение к налоговому уведомлению можно указать и на другие ошибки. Например, человек прописан по одному адресу, а фактически имеет иное место жительства, куда и просит присылать ему уведомления. В данном заявлении мы также предлагаем указать электронную почту и контактный телефон.

Заявление можно направить в налоговую инспекцию по почте, либо прийти в налоговую инспекцию, где размещены специальные ящики по аналогии с почтовыми, где можно также оставить свое заявление. Кроме того, гражданин может направить нам интернет-обращение через сайт УФНС, оформив его в разделе «Личный кабинет».

- То есть налоговая инспекция закладывает определенное право на ошибку и соответственно предоставляет налогоплательщику право ее исправить. Но гражданин также может ошибиться и неверно указать свои обязательства...

- Несмотря на то что регистрирующие органы (Росреестр и ГИБДД) каждые десять дней направляют в Управление ФНС России по Приморскому краю информацию о совершенных регистрационных действиях, ошибки возможны. Поэтому заполненное и направленное в налоговый орган налогоплательщиками заявление к единому налоговому уведомлению поможет исправить ошибки в полученных сведениях и правильно исчислить имущественные налоги. Однако районная налоговая инспекция примет подобное заявление, как в электронном (заполненное на сайте www.r25.nalog.ru), так и бумажном варианте. Для оперативности рекомендуем к заявлению приложить копии ПТС или свидетельство о праве собственности. В любом случае инспектор разберется с каждым заявлением, проверит данные, содержащиеся в базе. Поэтому если Вы увидели какие-либо недостоверные сведения, обратитесь в налоговую инспекцию и до выяснения обстоятельств, налог не уплачивайте. Мы разберемся со всеми нюансами, пересчитаем налог и вышлем новое уведомление.

- В этом году сроки уплаты налогов скорректированы?

- Дата уплаты всех налогов сближены. Не позднее 1 ноября граждане должны заплатить налог на имущество физических лиц (квартиры, гаражи и т.д.), транспортный налог – не позднее 3 ноября. В 2012 году в связи с праздниками срок уплаты транспортного налога перенесен на 6 ноября.

Поскольку сроки уплаты налога на землю устанавливают муниципалитеты, в Приморье местными органами власти принят срок уплаты земельного налога - 1 ноября. Владивостокская дума предоставила налогоплательщикам больший люфт времени - до 15 ноября.

- Могут быть и другие нюансы, которые должен учесть налогоплательщик?

- Единое налоговое уведомление с указанием всех трех налогов придет к налогоплательщику в том случае, если все объекты налогообложения, принадлежащие ему на праве собственности, зарегистрированы в одной районе города. Если гражданин имеет квартиру на Змеинке, а он сам прописан в Ленинском районе и по данному адресу зарегистрировал автомобиль, а также налогоплательщик имеет на праве собственности земельный участок, который расположен в Надеждинском районе, то и уведомления к нему поступят из трех налоговых инспекций. Из ИФНС по Первомайскому району - об уплате налога на имущество, из ИФНС России по Ленинскому району - транспортного налога, из Межрайонной ИФНС № 10 по Приморскому краю - налога на землю.

- А в этом году гражданин может заплатить налоги, воспользовавшись сайтом и не дожидаясь единого налогового уведомления?

- Так как срок уплаты всех трех налогов за 2011 год наступает лишь в ноябре 2012 года, задолженности у налогоплательщика еще не существует, и на сайте она отсутствует. Вместе с тем, за прежний период можно узнать все свои обязательства на сайте УФНС, где есть возможность в разделе «Узнай свою задолженность» распечатать платежный документ и направиться в банк, либо заплатить налог на сайте с помощью пластиковой картой. В самое ближайшее время сервис, информирующий налогоплательщика обо всех его обязательствах, а не только о не уплаченных налогах, будет запущен в рамках «Личного кабинета налогоплательщика-2».

Яна МАЛЬЦЕВА, «Золотой Рог».