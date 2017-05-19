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Передача полномочий из ПФР в ФНС породила массу вопросов
Дни открытых дверей для плательщиков страховых взносов пройдут в районных налоговых инспекциях Приморья, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Дни открытых дверей пройдут 26 и 27 мая 2017 года во 17 территориальных налоговых инспекциях Приморского края. Специалисты налоговой службы ожидают посетителей 26 мая 2017 года в пятницу с 09.00 до 17.00 и 27 мая 2017 года в субботу с 10.00 до 15.00.
По словам начальника отдела работы с налогоплательщиками Управления ФНС России по Приморскому краю Ирины ТАБАКОВОЙ, в рамках мероприятия плательщики страховых взносов узнают о порядке и правилах работы в связи со сменой администратора страховых взносов, включая особенности постановки на учет плательщиков страховых взносов; о тарифах страховых взносов; о порядке исчисления и уплаты страховых взносов, о сроках представления расчетов.
Специалисты налоговой службы расскажут о разграничениях полномочий между ФНС России и государственными внебюджетными фондами при передаче полномочий по администрированию страховых взносов, о том, кто является плательщиком страховых взносов, о тарифах страховых взносов, об особенностях исчисления и уплаты страховых взносов, а также ответят на другие вопросы налогоплательщиков по теме «страховые взносы».
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