Сбербанк приглашает предпринимателей Приморья на бесплатные семинары

Серия мероприятий пройдет в мае в Центрах развития бизнеса во Владивостоке, Артеме, Уссурийске и Находке.

Во второй половине мая 2015 года предпринимателей Приморья ожидают разнообразные семинары от специалистов банка, компаний-партнеров и ведущих бизнес-тренеров региона. В Многофункциональном центре Приморского края на базе ЦРБ Сбербанка на Океанском проспекте, д. 18 предприниматели региона могут получить полный комплекс услуг по регистрации бизнеса и прав собственности.

21 и 28 мая в Центре развития бизнеса на Океанском пр-те, 110 «а» предприниматели смогут получить индивидуальную консультацию по развитию компании «Новые горизонты ведения бизнеса» от Инги ВДОВИНОЙ, представителя международной ассоциации независимых бизнес-консультантов «Бизкон» (г. Москва).

Для тех, кто только планирует начать собственный бизнес или делает первые шаги в сфере предпринимательства, в ЦРБ Дальневосточного банка пройдут семинары «Курс начинающих предпринимателей» и «Как стать успешным предпринимателем?».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.