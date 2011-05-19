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За два года на государственное софинансирование пенсий выделено почти 6 млрд руб.

19 Мая 2011, 12:08 | Приморье

Пенсионный фонд России получил из федерального бюджета 3,4 миллиарда рублей на софинансирование взносов, произведенных в 2010 году участниками Программы государственного софинансирования пенсий.

Как сообщили в Пенсионном фонде Приморского края, эти средства уже распределены на индивидуальные лицевые «пенсионные» счета участников программы и переданы Пенсионным фондом России в управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды, где формируются их пенсионные накопления.

Из общей суммы в 3,4 миллиарда рублей в негосударственные пенсионные фонды передано 1,5 миллиарда рублей, в частные управляющие компании – 100 миллионов рублей, в государственную управляющую компанию – Внешэкономбанк – 1,8 миллиарда рублей.

Паритетное государственное софинансирование своих средств получили те участники программы, которые в 2010 году перечислили на накопительную часть своей будущей трудовой пенсии свыше 2 тысяч рублей. При этом государство прософинансировало накопительные взносы в размере от 2 до 12 тысяч рублей. Добровольные взносы граждан, не превысившие 2 тысяч рублей в год, были также направлены на увеличение накопительной части пенсии, но без софинансирования со стороны государства.

В Приморском крае на софинансирование со стороны государства могут рассчитывать более 50 тысяч участников программы. В 2010 году ими на свою будущую пенсию перечислен 71 миллион рублей.

В целом, по итогам первых двух лет действия программы государственного софинансирования пенсии (2009-2010 гг.) на софинансирование добровольных взносов участников, а это на сегодняшний день 5 миллионов россиян, из госбюджета было выделено почти 6 миллиардов рублей.

Напомним, вступить в Программу государственного софинансирования пенсии может каждый россиянин – участник системы обязательного пенсионного страхования (а фактически каждый работающий гражданин – участник этой системы). Делать взносы в рамках программы можно помесячно или разовым платежом, причем как через бухгалтерию своего предприятия, так и через любой банк. Третьей стороной софинансирования может выступать работодатель. Вступить в программу и сделать первый взнос нужно до 1 октября 2013 года. Государственное софинансирование выделяется в течение 10 лет с момента внесения гражданином первого взноса в пределах от 2 до 12 тысяч рублей в год.

Подробную информацию о Программе государственного софинансирования пенсии можно найти на сайте www.pfrf.ru. Также можно получить консультацию по телефону «Центра консультирования граждан» - 8 800 505 55 55 (круглосуточно, звонок по России бесплатный).

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
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