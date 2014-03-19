Банк ВТБ в Приморье запустил новый продукт, не имеющий аналогов на рынке, – «Быстрый овердрафт». Продукт позволяет новым клиентам получить финансирование всего за несколько дней на основании сокращенного пакета документов.

Новое предложение ВТБ направлено в первую очередь на поддержание региональных предприятий и организаций среднего сегмента экономики Приморского края.

«ВТБ выпустил быстрый и удобный инструмент пополнения оборотных средств, основная идея которого заключается в следующем: мы предлагаем нашим клиентам на выгодных условиях получить финансирование в размере недельной выручки всего за несколько дней при упрощенном процессе оформления сделки и без дополнительного обеспечения. Таким образом, данный продукт позволит клиентам беспрерывно вести свою деятельность, полностью и в сроки выполнять обязательства по платежам в случае недостатка средств на расчетном счете. Кроме того, очевидным преимуществом для новых клиентов является возможность воспользоваться «Быстрым овердрафтом» еще до фактического перевода оборотов в банк ВТБ», - отмечает руководитель Дирекции по Приморскому краю ОАО Банк ВТБ Максим КОСТИН.

Юрий РОГОВ, ZRPRESS.RU.