В 2012 г. банки с большим успехом кредитовали малый бизнес Приморья

Кредитные организации смогли перевыполнить свои планы по выдаче займов предпринимателям, даже несмотря на заметно возросшую конкуренцию среди участников рынка. Увеличить объем и количество выданных кредитов малому и среднему бизнесу (МСБ) в прошлом году удалось всем банкам, которые опросил «Золотой Рог», причем в некоторых случаях рост достигал 50%. Как поясняют банкиры, причин столь успешных показателей может быть несколько - от удачно подобранной политики банка до «фактора законопроектов».

Прирост по всем показателям

«Количество и сумма кредитов, выданных малому и среднему бизнесу за прошедший год, показали положительную динамику, - говорит Алексей КОЛДИН, председатель правления ООО «Примтеркомбанк». - Это в первую очередь связано с тем, что банки, которые изначально занимались розничным кредитованием, обратили внимание на новый сектор кредитования. На эти изменения в приоритетах в значительной мере повлияло государственное регулирование в части кредитования физических лиц».

Региональный директор Дальневосточного филиала Росбанка Сергей БЕЛАВИН рассказал, что по итогам прошлого года Дальневосточный филиал стал лидером по объемам реализованных сделок в сегменте малого и среднего бизнеса в Росбанке. "Плановые показатели были перевыполнены в среднем на 50%. Прежде всего, это связано с высоким профессионализмом команды филиала, более гибким подходом к кредитованию и совершенно новой системой работы с клиентами", - сообщил менеджер.

Заместитель начальника управления продаж корпоративным клиентам Приморского отделения №8635 ОАО «Сбербанк России» Андрей БЕДНАРСКИЙ отметил, что стратегия банка, направленная на развитие сотрудничества с клиентами каждого сегмента, показала в 2012 году свою успешность. «Именно за счет применения клиентоориентированного подхода в своей деятельности, выявления потребностей бизнеса и максимального их удовлетворения с использованием современных банковских технологий Сбербанком достигнуто увеличение кредитного портфеля малого бизнеса на 47% за истекший год», - продолжил он.

В то же время относиться излишне оптимистично к положительной динамике банкиры не спешат: безмерное накачивание отдельных малых предприятий кредитными средствами негативно влияет на рынок в целом. «Безусловно, 2012 год в части кредитования малого и среднего бизнеса можно отнести в зачет банковской системе, рост составил порядка 20%, локомотивом роста стали крупные банки, активно внедряющие технологии поточного кредитования малого бизнеса. Вместе с тем не все так оптимистично, стоит отметить отрицательную тенденцию в части спроса заемщиков на инвестиционные кредиты и увеличение доли кредитования на оборотные средства на относительно короткие сроки. Данный факт говорит об осторожности заемщиков и готовности осваивать кредитные средства только при условии минимального риска», - пояснил Александр КУЛЕВ, заместитель управляющего филиалом «Дальневосточный» - руководитель среднего и малого бизнеса РЦ «Дальневосточный» Банка Интеза.

Не на жизнь, а на кредит

Наряду с наращиванием объемов кредитования, возросла и конкурентная борьба. «В регионы приходят новые игроки, усиливают свои позиции в части кредитования МСБ банки «Топ-30». На мой взгляд, это не удивительно, в текущей ситуации темп прироста в сегменте кредитования МСБ опережает корпоративный сегмент, но по-прежнему уступает рознице. Корпоративный сегмент поделен, рост розничного кредитования, с моей точки зрения, находится на пике, отсюда можно сделать вывод, что рост возможен только в зоне кредитования МСБ, что и обуславливает активную борьбу за данный сегмент, который, впрочем, позволяет достаточно неплохо заработать», - объяснил Александр Кулев.

«Битва» за клиента происходит в нескольких измерениях: ценовом, качественном, временном и т.д. Причем фактор времени одобрения заявки и выдачи кредита, который всегда был важен для большинства клиентов, теперь освоило большинство кредитных организаций.

«Мы не просто обслуживаем клиентов, мы помогаем находить лучшие финансовые решения для осуществления их планов, - говорит начальник Управления малого и среднего бизнеса Операционного офиса «Владивостокский» Дальневосточного филиала ОАО «Промсвязьбанк» Анна АКУЛОВА. - Не секрет, что все клиенты ценят в работе банка оперативность в принятии решений. Особенно это важно для предприятий малого и среднего бизнеса и частных предпринимателей. Именно поэтому Промсвязьбанк изменил условия кредитного продукта «Кредит-Первый (беззалоговый)» и упростил процедуру выдачи».

Соответственно, помимо ускорения процессов одобрения кредитных заявок, банки стали осваивать новые дополнительные способы привлечения клиентов. «Именно в минувшем году почувствовалось усиление конкуренции, - отметил Владислав ГРЕБЕНЮК, вице-президент, директор Владивостокского операционного офиса НОМОС-РЕГИОБАНКа. - Рост конкуренции - это естественный процесс, а вот кредитовать действительно быстро «научились» за прошедший год многие банки. При этом многие идут по пути розничных банков и стараются «быть ближе к клиенту». Повсеместно внедряемые скорринговые системы действительно позволяют получить предпринимателям деньги без промедления и анализа, и это хорошо с точки зрения доступности кредитования».

Как отмечают специалисты, в сфере кредитования малого и среднего бизнеса немалую конкуренцию «федералам» создают региональные банки, в первую очередь - за счет скорости принятия решения и более гибкого подхода к рассмотрению кредита. «Одновременно с этим 2012 год в Приморском крае был отмечен увеличением активности со стороны крупных федеральных банков в сфере малого и среднего бизнеса, - рассказала Наталья ДИН, управляющий директор по ДВФО департамента обслуживания клиентов малого бизнеса ВТБ24. - Из причин можно отметить, во-первых, повышение привлекательности Приморского края как экономической зоны на фоне проведения саммита АТЭС. Во-вторых, усиление активности местных строительных и торговых компаний, которые были задействованы в строительстве и обслуживании объектов саммита АТЭС. И кроме того, можно отметить заинтересованность со стороны государства в поддержании и развитии сегмента малого и среднего бизнеса».

Не кредитованием единым

Между тем удивить клиента достаточно сложно, линейки банковских продуктов примерно идентичны. Поэтому многие разрабатывают продукты с использованием специальных программ, например, таких как Программа финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, выдача кредитов под поручительство Гарантийного Фонда Приморского края. При этом у каждого банка есть ряд конкурентных преимуществ, которые заставляют клиента сделать выбор в его пользу, что позволяет каждому банку и клиенту найти друг друга.

«Основа успешности банка на рынке кредитования - диверсификация продуктовой линейки, подбор продукта под потребности каждого клиента. К примеру, уникальное предложение Сбербанка - кредит «Бизнес-Старт» - для начинающих предпринимателей. Для клиентов с годовым оборотом до 60 млн рублей главным критерием при выборе продукта является скорость и простота получения заемных средств. Например, если клиент готов платить за кредитный риск и сумма заемных средств невелика, на рынке имеются предложения кредитных продуктов по более высоким ставкам. Или, если клиенту необходимо для реализации нового проекта кредитование в значительных объемах, банк сможет предложить не только индивидуальные программы финансирования, но и в ходе анализа бизнес-плана клиента окажет консалтинговую поддержку. В любом случае, банк становится надежным партнером в развитии бизнеса своего клиента», - рассказал Андрей Беднарский.

Как отметила Наталья Дин, на сегодняшний день выделяются две основные потребности бизнес-структур: это бОльшие объемы финансирования и своевременное финансирование, т.е. скорость принятия банками решения по кредитам. Как говорят, время - деньги. В связи с этими потребностями каждый банк выстраивает свои предложения целевой аудитории, не забывая при этом закрепить за каждым клиентом персонального менеджера.

«Важна ставка на учет взаимных интересов клиента и банка - клиенту важно получить кредит, а банку - своевременный возврат, - отметил Алексей Колдин. - Кредитные учреждения приобретают новых клиентов благодаря индивидуальному подходу: разрабатывают новые программы, услуги, дорабатывают уже существующие, адаптируя их под возникший спрос среди предпринимателей».

Наращивание комплексных отношений с клиентом для многих банков стоит в числе первостепенных задач. Причем персональный менеджмент в каждой финансовой структуре выстраивается по-разному, в зависимости от ориентации банка.

«Свой рынок мы определяем в сложноструктурированных сделках - там, где клиенту нужны не только денежные средства, но и в равной степени аналитический и правовой консалтинг, - говорит Владислав Гребенюк. - Это сделки по приобретению объектов недвижимости, действующих бизнесов и так далее. На инвестиционные цели мы сегодня предлагаем кредитование до 10 лет на суммы в пределах 100 млн рублей. Эта стратегия опробована в 2012 году - она дает интересные результаты - в текущем году мы планируем ее развивать. При этом в части сервиса по обслуживанию бизнеса мы технологично-консервативны, как бы парадоксально это ни звучало. Клиенту для комфортного обслуживания нужен полный комплекс, начиная с открытия счета и удобного расчетно-кассового обслуживания и широкого выбора финансовых инструментов до обслуживания сотрудников организации в части зарплатных проектов, льготного кредитования, услуг по личному финансовому планированию».

Также для того, чтобы каждое предложение нашло своего потребителя, банкам приходится проводить активные продажи с выявлением потребностей того или иного клиента, умело подстраиваться и реагировать на изменения рынка банковских услуг. «В рамках работы с субъектами МСБ многие банки используют комплексный подход на взаимовыгодных условиях, - говорит начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса ОАО «Дальневосточный банк» Светлана КОНДРАТЮК. - В дополнение к кредитованию клиенту интересны банковские гарантии, рассчетно-кассовое обслуживание, дистанционное управление своими расчетными счетами с помощью банк-клиента, депозиты и прочие услуги».

Помимо потребности в кредитовании, любое предприятие МСБ нуждается в множестве банковских продуктов, без которых на сегодняшний день оно не сможет развиваться и быть конкурентоспособным на рынке. Это расчетно-кассовое обслуживание, эквайринг, зарплатные проекты, депозиты для юридических лиц. А для тех, кто привык идти в ногу со временем, банкиры разрабатывают и вовсе уникальные сервисы. Так, Сбербанк предлагает расширить возможности делового общения при помощи социальной среды «Деловая среда» или упростить документооборот. «Уникальная услуга электронного документооборота, позволяющая оптимизировать бизнес-процессы организаций по взаимодействию друг с другом и с налоговыми органами, представлена Сбербанком широкому потребителю», - рассказывает Андрей Беднарский.

Стоит отметить, что на 2013 год эксперты дают менее оптимистичный прогноз. Притом что условия кредитования кардинально меняться не будут, темпы роста несколько замедлятся. Однако делается этот прогноз с небольшой оговоркой: на сценарий развития как в целом малого и среднего предпринимательства, так и его кредитования в большей степени будет влиять политика центра и муниципалитетов.

Анна РЫКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.