В Приморье сменился руководитель одного из ключевых органов власти

Исполняющим обязанности руководителя Управления Федеральной налоговой службы России по Приморскому краю назначена советник государственной гражданской службы Российский Федерации 1 класса Надежда ЯН, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Надежда Владимировна Ян ранее являлась заместителем УФНС России по Приморскому краю, в перечне обязанностей которого находились непосредственная координация отдела камерального контроля; отдела налогообложения имущества; отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов; финансового отдела. Надежда Ян отмечена благодарностью Министра финансов Российской Федерации и другими наградами.





Прежний руководитель краевой налоговой инспекции, государственный советник Российской Федерации 2 класса, Галина КОЛЕСНИКОВА ушла на заслуженный отдых по достижению возраста.

Галина Васильевна Колесникова более 20 лет посвятила работе в налоговой системе Российской Федерации. С декабря 2001 года по март 2011 года руководила Инспекцией Федеральной налоговой службы по Советскому району г. Владивостока. С 17 февраля 2012 года возглавила УФНС России по Приморскому краю. За заслуги перед государственным ведомством отмечена рядом знаков отличия, в том числе «Отличник ФНС России», «Почетный работник ФНС России».

Газета "Золотой Рог", Владивосток