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В Приморье сменился руководитель одного из ключевых органов власти

19 Февраля 2018, 16:14 | Приморье

Исполняющим обязанности руководителя Управления Федеральной налоговой службы России по Приморскому краю назначена советник государственной гражданской службы Российский Федерации 1 класса Надежда ЯН, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Надежда Владимировна Ян ранее являлась заместителем УФНС России по Приморскому краю, в перечне обязанностей которого находились непосредственная координация отдела камерального контроля; отдела налогообложения имущества; отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов; финансового отдела. Надежда Ян отмечена благодарностью Министра финансов Российской Федерации и другими наградами.


 

Прежний руководитель краевой налоговой инспекции, государственный советник Российской Федерации 2 класса, Галина КОЛЕСНИКОВА ушла на заслуженный отдых по достижению возраста.

Галина Васильевна Колесникова более 20 лет посвятила работе в налоговой системе Российской Федерации. С декабря 2001 года по март 2011 года руководила Инспекцией Федеральной налоговой службы по Советскому району г. Владивостока. С 17 февраля 2012 года возглавила УФНС России по Приморскому краю. За заслуги перед государственным ведомством отмечена рядом знаков отличия, в том числе «Отличник ФНС России», «Почетный работник ФНС России».

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: ФНС  кадры  налоги  приморье  отдых 



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Комментарии

  • Псевдоним16:50, 19.02.2018#

    А почему в заголовке не написать сразу фамилию и должность? Тоже хочется желто-бульварным порталом побыть? У Дейты с Примпрессом учитесь? За кликами гоняетесь? Как это противно!

  • Псевдоним16:50, 19.02.2018#

    А почему в заголовке не написать сразу фамилию и должность? Тоже хочется желто-бульварным порталом побыть? У Дейты с Примпрессом учитесь? За кликами гоняетесь? Как это противно!

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