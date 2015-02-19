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Дальневосточный Сбербанк приглашает жителей Владивостока на презентацию строящегося жилья
Познакомиться со строящимися жилыми домами и получить консультацию по ипотечному кредитованию гости мероприятия смогут 21 февраля 2015 г. по адресу: пр-т Красного Знамени, 59 (ост. Гоголя).
Презентация в офисе Сбербанка соберет на одной площадке ведущих застройщиков города Владивостока – партнеров банка. В ходе мероприятия гости смогут познакомиться с проектами и строящимися объектами, подобрать себе недвижимость в новостройке и тут же получить консультацию по ипотеке.
«Такое мероприятие будет интересно как тем, кто собирается купить первое собственное жилье или расширить жилую площадь, так и планирующим инвестировать в недвижимость, - отмечает Ольга КАРЛОВСКАЯ, заместитель управляющего Приморским отделением ОАО «Сбербанк России». – Презентация строящегося жилья позволяет жителям Владивостока сэкономить время и получить консультации застройщиков и менеджеров ипотечного кредитования в одном месте. Формат встречи удобен тем, что клиенты смогут получить максимум актуальной информации о покупке квартиры из первых рук, сравнить предложения на рынке строящейся недвижимости и задать участникам мероприятия интересующие вопросы».
Презентация ведущих застройщиков города пройдет 21 февраля 2015 г. (суббота) с 11:00 до 16:00 в офисе Сбербанка по адресу: г. Владивосток, пр-т Красного Знамени, 59 (ост. Гоголя).
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