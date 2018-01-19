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Приморцам спишут налоги за транспорт и землю

19 Января 2018, 17:23 | Приморье

В конце декабря 2017 года Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому физическим лицам списывается задолженность по имущественным налогам. Речь идёт о сумме задолженности, которая образовалась на 1 января 2015 года, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.

Как сообщили в краевом департаменте финансов Приморского края, по данным ФНС, жителям Приморья подлежат списанию задолженность по транспортному налогу – около 905 миллионов рублей, налогу на имущество физических лиц – около 254 миллионов рублей, земельному налогу – около 148 миллионов рублей.

Также внесённые в законодательство изменения предусматривают списание долгов по налогам индивидуальных предпринимателей на ту же дату. В Приморье, по данным ФНС, речь идёт о списании около 150 миллионов рублей. Исключение в этом случае составляет налоговая задолженность за исключением налога на добычу полезных ископаемых, акцизов и налогов, подлежащих уплате в связи с перемещением товаров через границу.

Как отметила вице-губернатор Приморского края Татьяна Казанцева, сейчас идёт разработка методики списания вышеуказанных задолженностей.

Напомним, закон был принят Государственной Думой РФ 21 декабря и 26 декабря одобрен Советом Федерации.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: авто  имущество  президент  приморье  транспорт  земля  Путин  закон  налоги 



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