Приморцам спишут налоги за транспорт и землю

В конце декабря 2017 года Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому физическим лицам списывается задолженность по имущественным налогам. Речь идёт о сумме задолженности, которая образовалась на 1 января 2015 года, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.

Как сообщили в краевом департаменте финансов Приморского края, по данным ФНС, жителям Приморья подлежат списанию задолженность по транспортному налогу – около 905 миллионов рублей, налогу на имущество физических лиц – около 254 миллионов рублей, земельному налогу – около 148 миллионов рублей.



Также внесённые в законодательство изменения предусматривают списание долгов по налогам индивидуальных предпринимателей на ту же дату. В Приморье, по данным ФНС, речь идёт о списании около 150 миллионов рублей. Исключение в этом случае составляет налоговая задолженность за исключением налога на добычу полезных ископаемых, акцизов и налогов, подлежащих уплате в связи с перемещением товаров через границу.



Как отметила вице-губернатор Приморского края Татьяна Казанцева, сейчас идёт разработка методики списания вышеуказанных задолженностей.



Напомним, закон был принят Государственной Думой РФ 21 декабря и 26 декабря одобрен Советом Федерации.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.