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Софинансировать пенсию можно осталось лишь год и месяц
Программа софинансирования пенсий: не забудьте сделать ежегодный взнос до конца года, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Отделение ПФР по Приморскому краю напоминает участникам Программы государственного софинансирования пенсий, а их в Приморском крае 48 тыс. о том, что до конца года необходимо сделать взнос за 2017 год. Государство обеспечит софинансирование взносов на будущую пенсию в зависимости от их размера и при условии, что добровольные взносы участников Программы составят не менее 2 тыс. рублей в год.
Особенно внимательно отнестись к такой возможности необходимо тем, кто вступил в нее с самого начала ее действия и начал вносить взносы с 2009 года. Чтобы получить софинансирование со стороны государства, у них осталось два года - 2017-й и 2018-й, так как софинансирование дополнительных страховых взносов со стороны государства осуществляется в течение 10 лет с момента первого платежа в рамках Программы.
Руководитель пресс-службы Отделения ПФР по Приморскому краю Лидия СМЫЧЕНКО напоминает, что взнос в размере от 2-х до 12 тыс. рублей можно сделать самостоятельно или через работодателя. Чтобы сделать взнос самостоятельно, бланк платежной квитанции с необходимыми реквизитами можно получить в территориальном органе ПФР по месту жительства, в банке либо с помощью электронного сервиса ПФР, формирующего платежный документ https://www.pfrf.ru/eservices/pay_docs/.
Не позднее 20 дней после окончания квартала, в котором сделан взнос, необходимо представить в территориальный орган ПФР по месту жительства копию оплаченной квитанции с отметками банка. Чтобы сделать взнос через работодателя, участнику необходимо подать в бухгалтерию на работе заявление в произвольной форме с указанием размера ежемесячного платежа в денежной сумме или в процентах от зарплаты. Контролировать формирование средств в рамках Программы софинансирования участники могут через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России или Портале госуслуг.
В нем отображается вся необходимая информация, включая совершенные платежи, поступившее государственное софинансирование и полученный от этих средств инвестиционный доход. Все эти сведения также есть в выписках и извещениях из лицевого счета в территориальном органе ПФР по месту жительства или в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг. Подробную информацию о Программе государственного софинансирования пенсий можно получить на сайте Пенсионного фонда РФ: http://www.pfrf.ru/grazdanam/pensions/pens_nak/pgsp/ и по телефонам 8 800 302 2 302 (Единая федеральная консультационная служба ПФР) и 8 423 249 86 00 («горячая линия» Отделения ПФР по Приморскому краю).
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