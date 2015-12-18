Банки ожидают повышения клиентского потока перед новогодними праздниками

Экономическая нестабильность и пристальный контроль Центробанка заставляют банкиров корректировать политику привлечения клиентов, в том числе в преддверии предпраздничного ажиотажа. Некоторые банки в 2015 году отказываются от традиционных новогодних акций по кредитам и вкладам либо ограничивают их действие только на надежных клиентах. Тем не менее повышение клиентского потока в банки перед праздниками ожидается, но в меньших, чем в прошлом году, масштабах, пишет газета "Золотой Рог".

Ставка на «зарплатников»

По данным опроса, проведенного агентством маркетинговых исследований IRG, почти две трети россиян (63%) в этом году сократят свои расходы на празднование Нового года. Новогодняя экономия для наших соотечественников пройдет «по всем фронтам». Уменьшат свои траты на подарки 40% граждан (в прошлом году таковых было 30%), снизят расходы на новогодний стол 35% (30%), от деликатесов откажутся 20% (13%), 28% откажутся от туристических поездок. Эксперты считают такие результаты логичным следствием экономического кризиса, заметно опустошившего кошельки отечественных потребителей, что отразится и на банковской отрасли.

Предновогодние настроения - 2015 являются отражением экономической ситуации, происходившей в стране весь год, считает территориальный руководитель по развитию розничного бизнеса во Владивостоке АО «Альфа-Банк» Алексей НЕСКРОМНЮК. В настоящий момент происходят падение реальных доходов населения, сжатие потребительского спроса, имеет место высокая закредитованность граждан. Все это серьезно ограничивает объемы кредитования.

- Тем, кому банк выдать кредит может, по оценке их финансового состояния, кредиты не нужны. А те, кто кредит получить желает, не всегда могут доказать свою платежеспособность и, соответственно, получить одобрение банка. Альфа-Банк придерживается достаточно консервативной кредитной политики, мы понимаем, что мы обязаны исполнить обязательства перед нашими вкладчиками. Соответственно, мы не имеем права раздавать кредиты направо и налево, а значит, должны очень тщательно оценивать риски и выдавать кредиты только тем клиентам, которые вернут их в полном объеме и в установленный срок. При этом мы не закладываем невозврат в свои тарифы, - объяснил Алексей Нескромнюк.

При этом требования к заемщикам ужесточились еще в начале года, и каких-либо послаблений в связи с проведением сезонных акций банки не допускают, подчеркнула директор территориального офиса Росбанка в Приморье Елена ЯКИМЕНКО. «Банки делают ставку на надежных заемщиков - участников зарплатных проектов, клиентов с положительной кредитной историей, сотрудников бюджетных и финансово устойчивых предприятий. Вместе с тем требования к заемщикам компенсируются более выгодными ставками для выделенных категорий клиентов», - резюмировала Елена Якименко.

Кредиты в центре внимания

Несмотря на снижение покупательской способности, всплеск потребительской активности в преддверии новогодних праздников банкиры все же ожидают. На ноябрь-декабрь приходится пик активного интереса как к кредитным программам (кредиты наличными и кредитные карты), так и к сберегательным программам. Только декабрь формирует до четверти годового прироста банковских вкладов, отметил управляющий ВТБ24 в Приморском крае Александр ВЯЛКОВ. Как правило, это связано с дополнительными доходами населения, такими как бонусные выплаты и премии.

Сбербанк также к новогодним праздникам традиционно отмечает рост интереса клиентов к кредитным продуктам: в декабре банк выдает примерно на 20% больше кредитов, чем в остальные месяцы. «Так, в этом году банк ежемесячно выдает около 14 тыс. кредитов и более 1 тыс. жилищных кредитов. Перед Новым годом мы прогнозируем увеличение спроса на потребительские кредиты на 16% и на 19% - по жилищным кредитам», - рассказала заместитель председателя Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк России» Наталья ЦЫКАЛ.

Особый спрос отмечают банкиры на ипотечные кредиты перед Новым годом. Причин приобрести жилье до конца уходящего года может быть множество: опять же, банковские акции, желание встретить Новый год в новом доме, «мертвый» сезон, наступающий после праздников, и т. д. В конце прошлого года наблюдался практически «ипотечный бум»: все хотели зафиксировать свои риски, получить кредиты на жилье еще по старым ставкам.

Например, в 2013 и 2014 годах на ноябрь-декабрь у «ДельтаКредит» пришлось около 25% от годового объема выдач ипотеки. «В 2015 году мы ожидаем, что эта цифра достигнет 30% от годового объема, - рассказала региональный директор ипотечного банка «ДельтаКредит» в Хабаровске Алена ПУТИНЦЕВА. - В целом в 2015 году ожидается сокращение объемов рынка на 30-35%, однако в краткосрочной перспективе в 2016-2017 гг. ожидается восстановление положительной динамики на рынке ипотеки».

По итогам третьего квартала ипотечный портфель банка ВТБ24 на Дальнем Востоке вырос на 17%, показав самый значительный рост в кредитном портфеле. В конце года тенденция интереса населения к ипотечным программам сохраняется, отметил Александр Вялков. По ожиданиям экспертов ВТБ24, интерес к банковским жилищным программам сохранится и в 2016 году, обеспечив дальнейший рост этого сегмента. В конце 2015 года ВТБ24 подготовил ряд интересных предложений для своих клиентов, часть из которых уже запущена, а некоторые банк готов будет предложить в декабре.

На любой вкус

Подготовка к Новому году в кредитных организациях проходит по-разному. ББР Банк, МДМ Банк, «Восточный экспресс», Примсоцбанк, Бинбанк, Связь-Банк и другие предлагают клиентам открыть «праздничный» вклад с повышенной процентной ставкой. Часть банков постаралась снизить процентные ставки по кредитам наличными для своих клиентов.

Сбербанк уже запустил акцию «Единая ставка» в рамках ипотечного кредитования на приобретение готового жилья, а также новогоднюю акцию по потребительским кредитам.

- В канун Нового года Сбербанк предлагает своим клиентам оформить потребительский кредит по сниженным процентным ставкам. Акция была запущена за полтора месяца до новогодних праздников, так чтобы наши клиенты успели к ним подготовиться и порадовали себя и своих близких, - прокомментировала директор департамента розничных нетранзакционных продуктов Наталья АЛЫМОВА.

Росбанк подготовился к предновогоднему периоду и предложил выгодные условия не только для заемщиков и вкладчиков, но и для тех, кто хочет с пользой потратить средства, покупая подарки. Помимо снижения ставок по программам потребительского кредитования и увеличения ставок по депозитам, Росбанк решил представить оригинальное сезонное предложение - «Сверхкарту». В ней объединилось максимальное количество наиболее популярных и выгодных опций и сервисов.

ВТБ24 не проводит специальных новогодних акций. «Банк в первую очередь заинтересован в формировании максимально выгодных предложений для своих клиентов для любой жизненной ситуации и потребностей. В банке разработана удобная линейка кредитных и сберегательных программ и продуктов, позволяющих сформировать оптимальное предложение для каждого клиента. В течение года банк поэтапно снижал ставки по кредитам наличными, вернув их размеры практически на уровень 2014 года. Между тем в предновогодний период банк ВТБ24 готовится к росту интереса со стороны клиентов к кредитным и сберегательным программам, чтобы оформление документов и выдача займов проходили в максимально комфортной обстановке», - прокомментировал Александр Вялков.

Альфа-Банк также не предлагает специальных акций под Новый год или другие праздники. Политика банка заключается в том, что Альфа-Банк предлагает продуктовые акции клиентам в течение всего года, отметил Алексей Нескромнюк. Например, в конце октября стартовала совместная акция с авиакомпанией «Аэрофлот» «10 лет - полет отличный», по которой клиент может получить 100 тыс. бонусных миль «Аэрофлота».

- Наши акции, как правило, не направлены на достижение количественных показателей по кредитам или депозитам. Мы больше заинтересованы в том, чтобы клиенты лучше узнавали наши сервисы и активнее ими пользовались, получая максимум преимуществ от банка, - отметил Алексей Нескромнюк.

Анна РЫКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.