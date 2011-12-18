Материнский (семейный) капитал в 2012 году проиндексируют

ВЛАДИВОСТОК, 17 декабря, ZRPRESS. Сумма материнского капитала в 2012 году будет проиндексирована на 6% и составит 387,6 тыс. рублей. На выплату материнского капитала в бюджете ПФР на 2012 год заложено 162,7 млрд руб.

Наиболее популярным направлением использования средств материнского (семейного) капитала по-прежнему остается погашение ипотечных кредитов. Так, свыше 3,5 тысяч приморских семей уже полностью или частично погасили жилищные кредиты материнским капиталом на общую сумму в 1 млрд рублей. Причем в 2011 году этой возможностью воспользовались около 2 тысяч приморцев.

Еще 2 тысячи приморских семей улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств на сумму более 50 млн рублей, 300 семей потратили материнский (семейный) капитал на обучение детей на общую сумму 15 млн рублей и 30 жителей Приморского края направили средства МСК на накопительную часть будущей трудовой пенсии.

Кроме того, с недавнего времени семьи могут направить материнский капитал на оплату не только обучения, но и содержания ребенка в образовательном учреждении, реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного образования (к ним могут относиться все детские сады, как частные, так и муниципальные).

Напомним, что право на получение материнского капитала имеет семья, в которой после 1 января 2007 года родился второй или последующий ребенок. Семьи, в которых вторым или последующим детям исполнилось три года, могут использовать материнский капитал по трем основным направлениям: улучшение жилищных условий, получение детьми образования и формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин.

С начала 2011 года уже свыше 8 тысяч приморских семей получили государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. С начала действия Программы государственной поддержки семей, имеющих детей, в крае выдано более 40 тысяч сертификатов.

Размер материнского капитала в 2011 году для тех, кто им еще не воспользовался, составляет 365 тысячи 698 рублей 40 копеек.