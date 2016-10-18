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В 2016 году объём операций по услуге "Самоинкассация" составил 62,5 млрд рублей

18 Октября 2016, 13:03 | Приморье

С начала года объём операций по услуге «Самоинкассация» увеличился на 75% и составил 62,5 млрд рублей. Количество операций по услуге выросло на 70%, достигнув показателя 1,5 млн операций в месяц, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

На сегодняшний день услугу «Самоинкассация» используют более 400 тысяч клиентов. Это 80% корпоративных клиентов Сбербанка, которые имеют необходимость в сдаче выручки, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе банка.

«Самоинкассация» — это пополнение расчётного счета юридического лица через банкомат Сбербанка. Воспользоваться услугой можно в любом банкомате с функцией приёма наличных (58 тысяч устройств по всей стране) независимо от места регистрации юридического лица. Для сдачи выручки не требуется оформления дополнительных документов.

В данный момент Сбербанк обновляет парк устройств, устанавливая банкоматы с функцией рециркуляции и увеличенным купюроприемником.  Новые устройства позволят клиентам банка вносить денежные средства в больших объемах, сократив при этом время на проведение операций.  Клиентам с большой суммой выручки, которые еще вынуждены были ходить в офисы банка для  внесения ее на счет, это позволит перейти на более удобный, круглосуточный сервис. Установка таких банкоматов уже началась в 10 регионах (Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и другие). До конца года будет установлено 600 устройств и более 5000 устройств в 2017 году.

«Лёгкость «Самоинкассации» сравнима с пополнением баланса мобильного телефона, — отметил Анатолий Попов, старший вице-президент Сбербанка. — Для взноса через банкомат не нужна даже банковская карта — достаточно кода. Операцию можно провести в любое время суток, денежные средства доступны нашим клиентам сразу после завершения операции». 


Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: самоинкассация  сбербанк 



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