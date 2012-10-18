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Управление ФНС России по Приморскому краю предупреждает: Ноябрь - пора платить налоги
18 Октября 2012, 17:47 | Приморье
Управление Федеральной налоговой службы по Приморскому краю напоминает, что сроки уплаты имущественных налогов с физических лиц за 2011 год истекают в ноябре 2012 года.
Призываем не откладывать выполнение обязательств по уплате налогов на последний день срока, а уплатить налоги досрочно.
Пресс-служба Управления ФНС России по Приморскому краю.
Автор: По сообщениям пресс-служб
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