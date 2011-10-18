Дальневосточный банк снизил ставки по автокредитам

В октябре в честь Дня рождения Дальневосточного банка снижены процентные ставки по автокредитам в рублях.

Предложение действительно до конца 2011 года при покупке нового автомобиля в автосалонах.

Дальневосточный банк существенно снизил процентные ставки в рублях при покупке нового автомобиля в автосалонах. Теперь процентная ставка зависит только от срока кредитования, а не от срока и первоначального взноса, как было ранее. Как следствие, низкая процентная ставка применяется при минимальном первоначальном взносе. При этом базовые условия автокредитования остались без изменений: отсутствие комиссии за выдачу кредита, ежемесячных комиссий и личного страхования, возможность отсрочки погашения основного долга.

«Дальневосточному банку исполняется 21 год, – комментирует начальник Департамента розничного кредитования и КМСБ Вячеслав ТОГОБИЦКИЙ. – Главная ценность для банка – наши клиенты, в т.ч. и потенциальные, поэтому ко дню рождения банка мы решили сделать всем клиентам подарок: снизить процентные ставки по автокредитам».

Акция действует во всех городах присутствия ОАО «Дальневосточный банк».