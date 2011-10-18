Приморье ждет 60-тысячного участника софинансирования пенсии

Отделение Пенсионного фонда РФ по Приморскому краю и краевая Федерация профсоюзов объявили акцию «Стань 60-тысячным в Приморском крае участником Программы государственного софинансирования пенсии!»

Победителем акции может стать любой совершеннолетний житель Приморского края, зарегистрированный в системе обязательного пенсионного страхования. Для участия в акции необходимо подать заявление о вступлении в Программу государственного софинансирования пенсии лично в любом территориальном органе Пенсионного фонда РФ, в Отделении ПФР по Приморскому краю (г. Владивосток, ул. Фонтанная,16), через своего работодателя, а также через Интернет-портал государственных услуг (www.gosuslugi.ru), если гражданин зарегистрирован как пользователь указанного портала. Можно подать заявление и в представительствах негосударственных пенсионных фондов, с которыми у ПФР заключены трансферагентские отношения (НПФ «Сбербанк», «Благосостояние», «Порт-Гарант», «Электроэнергетики», «Лукойл-Гарант»). Деньги вносить сразу не требуется, это можно сделать в течение года, даже за один прием. Главное условие - чтобы взнос умножился, нужно внести на свой индивидуальный лицевой счет не менее 2000 рублей.

Сейчас в Приморском крае более 58 тыс. участников Программы софинансирования. Каждый день заявления в среднем подают 50 человек. Поэтому регистрация 60-тысячного участника ожидается во второй половине ноября.