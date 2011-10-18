Жительницы Приморья чаще заглядывают в пенсионное будущее

Начиная с 2003 года более 89,6 тыс. приморцев подали заявления о выборе порядка инвестирования, что составляет лишь 9,3% от общего количества граждан, имеющих накопительную часть трудовой пенсии (959 тыс.). Таким образом, большая часть жителей Приморья остается «молчунами», не высказавшими своих предпочтений. Их накопления хранятся и инвестируются в расширенном инвестиционном портфеле государственной управляющей компании (ГУК) - Внешэкономбанке.

Из 89,6 тыс. заявлений 84% - о переходе из Пенсионного фонда России (ПФР) в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Почти 13% заявителей остановили свой выбор на управляющей компании, около 2% - на переходе из одного негосударственного пенсионного фонда в другой, еще 1% пожелали перейти из НПФ в ПФР.

Каким образом сегодня можно управлять накопительной частью пенсии, «ЗР» рассказала Анна ГОЛУБНИЧАЯ, руководитель группы организации и учета процесса инвестирования Отделения ПФР по Приморскому краю.

- Анна Федоровна, раз в год у граждан есть возможность сделать выбор между ПФР, НПФ и УК. Как это происходит на практике?

- В данный момент существует несколько способов распоряжения своими средствами в дальнейшем. Первый. Если гражданина устраивает, что его накопления останутся в управлении государственной компании, то направлять куда-либо заявление о переводе средств необходимости нет. Второй - написать заявление о переходе в иную управляющую компанию или НПФ, с которыми ПФР заключил договор об обязательном пенсионном страховании. Обращаться с таким заявлением можно в любое отделение ПФР, независимо от места прописки и места нахождения в настоящий момент. По сути, в любой точке России.

Благоприятным обстоятельством, считаю, является и возможность передачи накопительной части пенсии через трансфер-агентские центры. В Приморье их - шесть: НПФ «Благосостояние», НПФ «Лукойл-Гарант», НПФ «Порт-Гарант», НПФ Сбербанка, НПФ «Электроэнергетики», НПФ «Норильский Никель». Т.е. вы можете не посещать районное отделение ПФР, а напрямую направиться в офис названных компаний. При этом захватив паспорт и страховое пенсионное свидетельство. В офисе трансфер-агентов у вас есть возможность написать заявление и о переводе средств в любые управляющие компании, а также иные НПФ России на выбор, а также оформить заявление о желании присоединиться к программе государственного софинансирования. Отделение ПФР по Приморскому краю заключило договор с каждым из трансфер-агентских центров по данному вопросу специально для удобства граждан.

- Как известно, накопительную часть пенсии имеют лишь граждане 1962 года рождения и младше. Одновременно с 2002 по 2005 годы накопительная часть пенсии формировалась также и у мужчин с 1953 года рождения и женщин с 1957 года рождения. Как теперь им получить эту накопительную часть?

- В следующем году у нас появятся первые пенсионеры, имеющие накопительную часть пенсии. Поэтому в самое ближайшее время вопрос получения средств будет урегулирован. Федеральный закон уже прошел первое чтение. Разумеется, существуют различные варианты дальнейшего получения этих средств гражданами, и не только 1953 года рождения, но и младше. Должен быть определен порядок для всех россиян, имеющих накопительную часть пенсии и принявших участие в программе государственного софинансирования. Но об этом еще рано говорить, закон еще не принят. О том, что работа в этом направлении ведется, говорят данные о выплатах правопреемникам тех, кто имел подобные накопления, но не дожил до пенсионного возраста. Так, с 2008 года ГУ-Отделением ПФР по Приморскому краю от правопреемников принято 8 тыс. заявлений, в итоге выплачено 69,9 млн рублей, в том числе в 2011 году принято 1 855 заявлений, на основании которых правопреемники получили 24,7 млн рублей.

- В Приморье активно присоединяются к программе софинансирования?

- К этой программе присоединилось 58 тыс. приморцев, из них 67% женщин. Кроме того, две трети всех участников - старше 40 лет. Наиболее активны граждане от 40 до 50 лет - 42%, от 50 до 60 лет - 21%. У нас даже есть случаи, когда в программе софинансирования участвуют люди старше 70 лет. Им формируют добавку к пенсии их дети и внуки. В то же время пока лишь 5% молодых людей до 30 лет подключились к софинансированию. Решение о направлении данных накоплений можно принимать лишь раз в год. Деньги начнут работать, что называется, в новом формате и на новом месте, с 1 января 2012 года, если гражданин примет свое решение до 31 декабря нынешнего года.