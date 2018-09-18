Банк России на один день откроет свои двери во Владивостоке

День открытых дверей пройдёт в Дальневосточном главном управлении Банка России в субботу, 22 сентября.

У жителей и гостей приморской столицы есть возможность попробовать себя в роли биржевого трейдера, составить личный финансовый план и посетить экскурсию «История российских монет». Самые юные посетители увидят кукольный спектакль и примут участие в конкурсе рисунков на асфальте.

Все гости Дня открытых дверей смогут пройти квест «Кузница финансовой грамотности» - попробуют свои силы в качестве инкассаторов и экспертов по определению признаков подлинности банкнот Банка России, разгадают финансовые головоломки и найдут способы защиты от мошенников. Те, кто пройдет все «станции» квеста, получат свежеотчеканенную памятную монету.

Занимательные развлечения и призы в этот день ожидают и самых юных посетителей. Дети примут участие в конкурсе рисунков на асфальте и увидят кукольный спектакль «Финансовые сказки». Встречать юных гостей Дня открытых дверей будет аквагримёр.

Во дворе здания Дальневосточного ГУ Банка России откроется специальная фотозона, а также можно будет попасть внутрь настоящей инкассаторской машины.

Волонтеры финансового просвещения Школы экономики и менеджмента ДВФУ и молодежной организации «Волонтеры Приморья» представят свои интерактивные практикумы и деловые игры. Участники познакомятся с работой фондовой биржи, основами грамотного инвестирования и планирования личного бюджета.

Дальневосточное ГУ Банка России приглашает всех жителей и гостей города Владивостока в увлекательном формате освоить основы финансовой грамотности 22 сентября 2018 года c 10:00 до 18:00 по адресу ул. Светланская, 71.

Подробнее узнать о расписании мероприятий, записаться на экскурсию «История российских монет», практикумы и интерактивные деловые игры можно до 19 сентября по телефону +7 (423) 220-87-20.

Газета "Золотой Рог", Владивосток