Кредитно-документарный портфель ВТБ в Приморье вырос на 62%

Кредитно-документарный портфель дирекции по Приморскому краю банка ВТБ на 1 сентября 2013 года составил – 36,5 млн рублей, что на 62% выше показателей на 1 января. Клиентская база банка в регионе к началу осени насчитывает около 1700 предприятий и компаний.

В структуре кредитно-документарного портфеля 82% занимают предприятия оборонной промышленности. В портфеле кредиты компаний транспортного комплекса, связи, энергетики, пищевой отрасли, торговли. Также ВТБ во Владивостоке финансирует органы государственной власти на исполнение бюджетных обязательств. Сумма срочных депозитов, размещенных клиентами банка, выросла с начала года более чем на 1000 млн рублей.

С 1 января 2013 года клиентами дирекции по Приморскому краю проведено импортных платежей на сумму 164 млн долларов. Поступила экспортная выручка в объеме 610 млн долларов, что почти на 80% выше показателей аналогичного периода 2012 года. За 8 месяцев 2013 года проведено конверсионных операций на сумму 651 млн долларов США.

"ВТБ в Приморье продолжает динамично развиваться. ВТБ обладает значительными ресурсами и предлагает конкурентные условия по всему продуктовому ряду. Банк делает акцент не только на сложных банковских продуктах и финансовых услугах, которые активно реализует, но и на традиционных банковских услугах, развивая транзакционное направление, уделяя большое внимание развитию продуктов, связанных с расчетно-кассовым обслуживанием. Мы готовы рассматривать индивидуальные условия обслуживания клиентов, что позволяет компаниям, работая с ВТБ, вести свой бизнес более эффективно. И в будущем мы планируем только укреплять свои позиции", – сообщила ZRPRESS.Ru руководитель дирекции по Приморскому краю банка ВТБ Елена ЯКИМЕНКО.

Юрий РОГОВ, ZRPRESS.Ru, Владивосток.