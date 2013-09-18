www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.21 р. 100 JPY: 55.39 р.
EUR: 72.68 р. 10 CNY: 93.31 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Банки
Распечатать

Кредитно-документарный портфель ВТБ в Приморье вырос на 62%

18 Сентября 2013, 15:43 | Приморье

Кредитно-документарный  портфель дирекции по Приморскому краю банка ВТБ на 1 сентября 2013 года составил – 36,5 млн рублей, что на 62% выше показателей на 1 января. Клиентская база банка в регионе к началу осени насчитывает около 1700 предприятий и компаний.

В структуре кредитно-документарного портфеля 82% занимают  предприятия оборонной промышленности.  В  портфеле кредиты компаний транспортного комплекса, связи, энергетики, пищевой отрасли, торговли. Также ВТБ во Владивостоке финансирует органы государственной власти на исполнение бюджетных обязательств. Сумма срочных депозитов, размещенных клиентами банка, выросла  с начала года более чем на 1000 млн рублей.

С 1 января 2013 года клиентами дирекции по Приморскому краю проведено импортных платежей на сумму 164 млн долларов. Поступила экспортная выручка в объеме 610 млн долларов, что почти на 80% выше показателей аналогичного периода 2012 года. За 8 месяцев 2013 года проведено конверсионных операций на сумму 651 млн долларов США.

"ВТБ в Приморье продолжает динамично развиваться. ВТБ обладает значительными ресурсами  и предлагает  конкурентные условия по всему продуктовому ряду. Банк делает акцент  не только на сложных банковских продуктах и финансовых услугах, которые активно реализует, но и на традиционных банковских услугах, развивая транзакционное направление, уделяя большое внимание развитию продуктов, связанных с расчетно-кассовым обслуживанием. Мы готовы рассматривать индивидуальные условия обслуживания клиентов, что позволяет компаниям, работая с ВТБ,  вести свой бизнес более эффективно. И в будущем мы планируем только укреплять свои позиции", – сообщила ZRPRESS.Ru руководитель дирекции по Приморскому краю банка ВТБ Елена ЯКИМЕНКО.

Юрий РОГОВ, ZRPRESS.Ru, Владивосток.

Автор: Юрий Рогов
Теги: банки  ВТБ 






Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru