Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Кредитно-документарный портфель ВТБ в Приморье вырос на 62%
Кредитно-документарный портфель дирекции по Приморскому краю банка ВТБ на 1 сентября 2013 года составил – 36,5 млн рублей, что на 62% выше показателей на 1 января. Клиентская база банка в регионе к началу осени насчитывает около 1700 предприятий и компаний.
В структуре кредитно-документарного портфеля 82% занимают предприятия оборонной промышленности. В портфеле кредиты компаний транспортного комплекса, связи, энергетики, пищевой отрасли, торговли. Также ВТБ во Владивостоке финансирует органы государственной власти на исполнение бюджетных обязательств. Сумма срочных депозитов, размещенных клиентами банка, выросла с начала года более чем на 1000 млн рублей.
С 1 января 2013 года клиентами дирекции по Приморскому краю проведено импортных платежей на сумму 164 млн долларов. Поступила экспортная выручка в объеме 610 млн долларов, что почти на 80% выше показателей аналогичного периода 2012 года. За 8 месяцев 2013 года проведено конверсионных операций на сумму 651 млн долларов США.
"ВТБ в Приморье продолжает динамично развиваться. ВТБ обладает значительными ресурсами и предлагает конкурентные условия по всему продуктовому ряду. Банк делает акцент не только на сложных банковских продуктах и финансовых услугах, которые активно реализует, но и на традиционных банковских услугах, развивая транзакционное направление, уделяя большое внимание развитию продуктов, связанных с расчетно-кассовым обслуживанием. Мы готовы рассматривать индивидуальные условия обслуживания клиентов, что позволяет компаниям, работая с ВТБ, вести свой бизнес более эффективно. И в будущем мы планируем только укреплять свои позиции", – сообщила ZRPRESS.Ru руководитель дирекции по Приморскому краю банка ВТБ Елена ЯКИМЕНКО.
Юрий РОГОВ, ZRPRESS.Ru, Владивосток.
Новости тематики
- Якутский банк начал падение с выхода в Крым
- Ставки по ипотечным кредитам продолжают падать
- АТБ судится с "пирамидой"
- Азиатско-Тихоокеанская пирамида
- Дебет с кредитом cходятся в Приморье
- Банки ищут новые способы зарабатывать
- Азиатско-Тихоокеанская пирамида
- У приморцев в карманах и кошельках насчитали сотни миллионов рублей мелочи
- Банки шантажируют клиентов
- Приморская столица перекредитовалась в "Сбербанке"
Новости раздела
- Якутский банк начал падение с выхода в Крым
- Приморские финансисты читают лекции во Всероссийском детском центре "Океан"
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Ставки по ипотечным кредитам продолжают падать
- АТБ судится с "пирамидой"
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока может стать китайским
- Приморье лишилось крупной страховой компании
- Некоторые приморцы могут снизить ставку по ипотеке
- Выяснилось, сколько приморцам нужно денег для счастья
- Инвестиции отчаяния
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Рубль упадет и очень сильно
- "Русагро" идет на убой