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Что нужно знать о микрокредитах
18 Июля 2017, 09:17 | Приморье
Чтобы не попасть к нелегальным кредиторам, обязательно проверьте наличие информации об МФО в соответствующем государственном реестре - на сайте Банка России
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Теги: покуратура мошенничество микрозайм процент полиция Роспотребнадзор микрофинансы Банк России МФО ставка
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