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В мобильном приложении Сбербанк Онлайн начала работать "Копилка"

18 Июля 2016, 14:51 | Приморье

Теперь бесплатным сервисом «Копилка» можно воспользоваться не только в веб-версии Сбербанк Онлайн, но и в мобильном приложении для iPhone и Android, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Сервис позволяет удобно копить на поставленные цели. «Копилка» автоматически перечисляет средства с карты на сберегательный счет или пополняемый вклад. Пользователь может выбрать подходящий алгоритм накоплений: фиксированная сумма раз в неделю или раз в месяц, процент от поступающих на карту средств или процент от расходов, рассказали "Золотому Рогу" в пресс-службе Дальневосточного банка ПАО Сбербанк.

«Отпуск – это одна из самых популярных целей у пользователей «Копилки». Теперь в мобильных приложениях Сбербанк Онлайн копить на мечты станет еще удобнее», – считает Святослав Островский, руководитель департамента «Банк XXI» Сбербанка.

С начала запуска услуги в декабре 2015 года «Копилку» подключили уже более 1 миллиона клиентов. «Мы продолжаем увеличивать число каналов ее подключения и делать сервис еще более удобным. Уверен, что «Копилка» в мобильном приложении будет высоко оценена пользователями», – добавил директор управления карточного бизнеса и расчетно-кассовых услуг Сбербанка Ростислав Яныкин.

Подключить услугу «Копилка» можно в отделениях Сбербанка, мобильном приложении Сбербанк Онлайн в разделе «Платежи» или в веб-версии интернет-банка через меню «Операции» для карт или вкладов.

В новой версии мобильного приложения Сбербанк Онлайн для iPhone и Android также появилась кнопка быстрой оплаты мобильного телефона в боковом меню. Кроме того, приложение теперь интегрировано со сквозным поиском. Например, если ввести слово «перевод» в основном поиске смартфона (Spotlight или Google Now), то теперь одним из вариантов выдачи будет страница Сбербанк Онлайн с нужной функцией.

Приложение Сбербанк Онлайн доступно для установки в официальных магазинах приложений: App Store, Google Play, Windows Phone Store.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: сервис  сбербанк  банк 



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