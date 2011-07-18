Примсоцбанк: 0% за ключи от Nissan

До 30 сентября 2011 года в автосалонах Nissan во Владивостоке и Находке действует специальная кредитная программа на приобретение нового авто. Покупателям предлагается низкая процентная ставка от Примсоцбанка и снижение стоимости машин от компании «Авторитет-Авто» (официального дилера Nissan в Приморском крае).

«Благодаря совместным усилиям нашего банка и автодилера у гостей и жителей Приморья появилась возможность купить новую машину в кредит с нулевой переплатой, - говорит Алексей СОРОКИН, специалист по автокредитованию ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». - Так, на популярные модели NISSAN X-TRAIL и NISSAN TEANA, с учетом эксклюзивных условий, переплата может составлять 0 рублей в год, что для клиента, по сути, является формой длительной рассрочки».

Преимущества автокредитной программы Примсоцбанка: отсутствие комиссий; минимальный пакет документов; срок кредита до 5 лет; досрочное погашение без моратория и штрафов; быстрое рассмотрение заявки на кредит.

Досье "ЗР"

ООО «Авторитет-Авто» с февраля 2009 года является официальным автомобильным центром бренда Nissan. Каждый автомобиль из широкого модельного ряда, предлагаемого в компании, адаптирован для эксплуатации в российских условиях, имеет Сертификат соответствия транспортного средства. На все приобретенные в салоне машины распространяется гарантия 3 года или 100 тыс. км пробега.