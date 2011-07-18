www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.95 р. 100 JPY: 57.48 р.
EUR: 73.31 р. 10 CNY: 96.47 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

Примсоцбанк: 0% за ключи от Nissan

18 Июля 2011, 22:06 | Приморье

До 30 сентября 2011 года в автосалонах Nissan во Владивостоке и Находке действует специальная кредитная программа на приобретение нового авто. Покупателям предлагается низкая процентная ставка от Примсоцбанка и снижение стоимости машин от компании «Авторитет-Авто» (официального дилера Nissan в Приморском крае).

«Благодаря совместным усилиям нашего банка и автодилера у гостей и жителей Приморья появилась возможность купить новую машину в кредит с нулевой переплатой, - говорит Алексей СОРОКИН, специалист по автокредитованию ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». - Так, на популярные модели NISSAN X-TRAIL и NISSAN TEANA, с учетом эксклюзивных условий, переплата может составлять 0 рублей в год, что для клиента, по сути, является формой длительной рассрочки».

Преимущества автокредитной программы Примсоцбанка: отсутствие комиссий; минимальный пакет документов; срок кредита до 5 лет; досрочное погашение без моратория и штрафов; быстрое рассмотрение заявки на кредит.

Досье "ЗР"

ООО «Авторитет-Авто» с февраля 2009 года является официальным автомобильным центром бренда Nissan. Каждый автомобиль из широкого модельного ряда, предлагаемого в компании, адаптирован для эксплуатации в российских условиях, имеет Сертификат соответствия транспортного средства. На все приобретенные в салоне машины распространяется гарантия 3 года или 100 тыс. км пробега.

Автор: По сообщениям пресс-службы банка
Теги:



Новости тематики











Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru