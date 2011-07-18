Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Примсоцбанк: 0% за ключи от Nissan
До 30 сентября 2011 года в автосалонах Nissan во Владивостоке и Находке действует специальная кредитная программа на приобретение нового авто. Покупателям предлагается низкая процентная ставка от Примсоцбанка и снижение стоимости машин от компании «Авторитет-Авто» (официального дилера Nissan в Приморском крае).
«Благодаря совместным усилиям нашего банка и автодилера у гостей и жителей Приморья появилась возможность купить новую машину в кредит с нулевой переплатой, - говорит Алексей СОРОКИН, специалист по автокредитованию ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». - Так, на популярные модели NISSAN X-TRAIL и NISSAN TEANA, с учетом эксклюзивных условий, переплата может составлять 0 рублей в год, что для клиента, по сути, является формой длительной рассрочки».
Преимущества автокредитной программы Примсоцбанка: отсутствие комиссий; минимальный пакет документов; срок кредита до 5 лет; досрочное погашение без моратория и штрафов; быстрое рассмотрение заявки на кредит.
Досье "ЗР"
ООО «Авторитет-Авто» с февраля 2009 года является официальным автомобильным центром бренда Nissan. Каждый автомобиль из широкого модельного ряда, предлагаемого в компании, адаптирован для эксплуатации в российских условиях, имеет Сертификат соответствия транспортного средства. На все приобретенные в салоне машины распространяется гарантия 3 года или 100 тыс. км пробега.
Новости тематики
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока может стать китайским
- Приморье лишилось крупной страховой компании
- Для Ларисы Белобровой кризис закончился
- Жена Дарькина позвала супруга помочь с управлением банком "Приморье"
- Форекс – как интеллектуальный трейдинг
- В Приморье увеличат прожиточный минимум пенсионеров
- Банк "Приморье" меняет руководство
- Пострадавшим от тайфуна приморцам спишут пени и штрафы по кредитам
- В Приморье детям дали банковские карты в руки
- Пострадавшие от тайфуна приморцы уже получили более 1,1 миллиона рублей
Новости раздела
- АТБ судится с "пирамидой"
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока может стать китайским
- Приморье лишилось крупной страховой компании
- Некоторые приморцы могут снизить ставку по ипотеке
- Выяснилось, сколько приморцам нужно денег для счастья
- Инвестиции отчаяния
- Для Ларисы Белобровой кризис закончился
- Азиатско-Тихоокеанская пирамида
- Дебет с кредитом cходятся в Приморье
- Банки ищут новые способы зарабатывать
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы