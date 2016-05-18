Абоненты Tele2 по всей России получили возможность бесплатно звонить в контактный центр Сбербанка

Абоненты оператора Tele2 по всей России получили возможность бесплатно звонить в контактный центр Сбербанка по короткому номеру 900, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Сервис был реализован в 2015 году для абонентов крупнейших российских операторов сотовой связи – МТС, Билайн и Мегафон, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе банка.

«С подключением Tele2 более 95% пользователей мобильной связи могут звонить в Сбербанк по номеру 900. Короткий номер для звонка оказался востребованным клиентами – треть всех вызовов в контактный центр проходят через номер 900, и от месяца к месяцу эта цифра растет, – отметил директор управления развития Единого распределенного контактного центра Сбербанка Леонид Крамаренко. – Мы продолжаем подключать новых сотовых операторов к нашему сервису».

Номер 900 – короткий номер SMS-сервиса «Мобильный банк», с которого клиенты получают SMS от Сбербанка. Также в контактный центр Сбербанка можно позвонить по телефону 8-800-5555550.

Контактный центр Сбербанка ежедневно обрабатывает 350 тысяч звонков. В шести подразделениях центра, которые охватывают всю Россию, круглосуточно работают 5 тысяч человек.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.