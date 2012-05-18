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«Защита-Находка» меняет стратегию
На страховом рынке Приморья грядут перемены - старожил местного рынка ОСАО «Защита-Находка», ставшая первой компанией в России, продавшей полис ОСАГО, собирается менять стратегию. Участники рынка считают, что если предпринимаемые шаги не помогут вывести компанию на новый уровень, учредители могут принять решение о продаже бизнеса.
По сведениям «ЗР», чистая прибыль СК «Защита-Находка» в 2010 по сравнению с 2009 годом сократилась на 65%, до 295 тыс. рублей. При этом прибыль до налогообложения выросла в 2,6 раза, до 3,973 млн рублей. Стоит отметить, что управленческие расходы компании выросли почти в 2 раза, с 13,985 млн рублей до 27,004 млн рублей.
Акционеры СК «Защита-Находка» на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды за 2010 года, а большую часть прибыли (535,5 тыс. рублей) направить в резервный фонд на покрытие возможных убытков. Оставшиеся 10% от чистой прибыли за 2010 год будут поделены между резервным фондом и фондом социального развития компании.
Сегодня доля рынка компании по обязательному страхованию автогражданской ответственности по Приморскому краю за 2010 год составляет 24,5%. В перспективе она будет только сокращаться. По сведениям «ЗР», СК «Защита-Находка» уже столкнулась с проблемой ограничений при работе на рынке ОСАГО.
В конце прошлого года Российский союз автостраховщиков (РСА) разработал принципы применения законодательной нормы об ограничении выдачи чистых бланков полисов ОСАГО, расценивая эти действия как меры дисциплинарного воздействия. Подходы РСА к выдаче чистых бланков полисов сейчас определяются с учетом разделения участников рынка ОСАГО по 4 группам риска: высокая, средняя, низкая и «группа без рисков». Критерии отнесения к той или иной группе риска с точки зрения устойчивости компаний вырабатываются Федеральной службой страхового надзора (ФССН). Каждая группа риска характеризует уровень финансовой стабильности и платежеспособности страховой организации. При этом если компании, попавшие в среднюю группу риска видят перспективы быстрого преодоления негативной тенденции в экспансии продаж, страховщик ОСАГО может добровольно зарезервировать депозит в качестве дополнительного резерва на риск и проводить свою экспансию на рынке ОСАГО. Похоже, что «Защита-Находка», довольно активно наращивавшая «портфель» ОСАГО, столкнулось именно с этой проблемой – по некоторым данным компании было предложено зарезервировать 20 млн рублей. Но акционеры «Защиты-Находка» выбрали другой путь.
«В настоящее время основные перспективы развития нашей компании - это сервисная составляющая, - говорит генеральный директор ОАСО «Защита-Находка» Андрей БАСЛЫК. - Мы, можно сказать, «выросли» на этом - и во многих позициях были первыми, но сейчас, в современных условиях страхового бизнеса, все сложнее и сложнее наращивать объемы портфеля, соблюдая требуемые показатели и баланс видов страхования, и одновременно развивать сервисное обслуживание. Наш клиент становится все более разборчивым и требовательным к уровню обслуживания, и это правильно. Поэтому мы готовы на следующий шаг в развитии нашей компании - произвести реструктуризацию страхового портфеля, чтобы была возможность уделять наибольшее внимание сервисной составляющей. Также в планах увеличение объемов продаж добровольных видов страхования, и, прежде всего для нашей компании - это расчет КАСКО , причем в основном в сегменте дорогих автомобилей, а также и другие виды страхования как для розничного, так и для корпоративного сектора».
В первую очередь реструктуризация страхового портфеля коснется ОСАГО. Руководством компании принято решение о снижении доли ОСАГО в страховом портфеле до 2/3 от сегодняшнего уровня путем продажи полисов страховых компаний-партнеров. По сведениям «ЗР», «Защите-Находка» уже поступало предложение от ряда федеральных игроков, в том числе от «Страховой группы МСК».
«Данные мероприятия - это сознательный шаг руководства, направленный, прежде всего, на диверсификацию портфеля компании. Это достаточно обычные методы для западного рынка страхования, и в определенный момент развития бизнеса это становится просто необходимым. В перспективе мы намерены уделить главное внимание расширению ассортимента своих услуг, повышению качества и быстроты обслуживания наших клиентов. На мой взгляд, для региональной компании именно это является приоритетной задачей, и именно этого ждут от нас наши клиенты», - утверждает Андрей Баслык.
А что же акционеры? На годовом собрании совет директоров переизбран в прежнем составе - четыре менеджера ОАО «Приморское морское пароходство» (ПМП), в том числе председатель совета директоров пароходства Александр КИРИЛИЧЕВ и его сын, исполнительный директор по развитию проектов компании ПРИСКО (Сингапур) Пте. Лтд. (Москва) и Александр Баслык.
Досье "ЗР"
Уставный капитал ОАСО «Защита-Находка» составляет 141 млн рублей. Он разделен на 58,750 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 2 рубля 40 копеек. ОАО «Приморское морское пароходство» (ПМП) принадлежит 44,77% акций, председателю совета директоров ОАО «ПМП» Александру Кириличеву - 1,84%, гендиректору Андрею Баслыку - 0,25%.
Александр Кириличев, встречаясь с корреспондентом «ЗР» неоднократно подчеркивал, что не намерен продавать ни страховую компанию, ни ПРИСКО Капитал Банк, притом что предложений о покупке и той, и другой компании предостаточно.
«Но продавать мы ничего не будем. В этом нет никакой необходимости, потому что эти компании работают, пусть и с небольшой, но прибылью. У того же банка прибыль всего около миллиона долларов в год, но это прибыль. То же касается и страховой компании, и других непрофильных бизнесов», - говорит совладелец ПМП.
По некоторым данным, отступление на рынке ОСАГО будет временным, если менеджмент и коллектив «Защиты-Находка» докажут, что могут уверенно работать и с другими видами страхования, компания продолжит экспансию в ОСАГО. При помощи акционеров.
Олег Клименко, "Золотой Рог".
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