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В Приморье насчитали 28,5 тысяч граждан-неплательщиков по кредитам
За неуплату кредита можно лишиться автомобиля и поездки за границу
Если судить по количеству исполнительных производств, находящихся на исполнении в отделах судебных приставов Приморского края, то можно сказать, что граждан-неплательщиков кредитов не становится меньше.
Так, если в 2009 году на принудительном исполнении в УФССП России по Приморскому краю находилась 31 тысяча 60 исполнительных производств о взыскании с граждан невозвращенных кредитов на сумму свыше 5,6 млрд рублей, то в 2010 году их было 38 тысяч 756 на общую сумму взыскания более 6,6 млрд рублей. За 3 месяца текущего года таких производств более 28,5 тысяч. В добровольном порядке в 2011 году задолженность по кредиту погашена гражданами на сумму немногим меньше 14,5 млн рублей.
Как правило, должниками становятся люди, не имеющие постоянного места работы, перебивающиеся случайными заработками. Но встречаются и такие граждане, которые имеют возможность выплачивать долг, однако всячески пытаются уклониться от исполнения обязательств, наложенных судом.
Примером может послужить арест автомобиля неплательщика по кредиту во время проведения совместных мероприятий с сотрудниками ГИБДД в г. Находке с использованием программного комплекса «Дорожный пристав». Сумма долга перед банком составила 200 тысяч рублей. По месту регистрации должник не проживал, а о фактическом месте нахождении не сообщал, надеясь избежать встречи с судебными приставами. После наложения ареста на автотранспорт долг был погашен.
Обращение взыскания на имущество далеко не единственный способ принудить должника к исполнению требований исполнительных документов. Так, одной из эффективных принудительных мер является ограничение права на выезд за границу. За 3 месяца 2011 года возможности выехать за рубеж лишились 402 должника, имеющие долги перед банками.
Кроме этого, в отношении неплательщиков кредитов дознаватели службы судебных приставов имеют право возбуждать уголовные дела по ст. 177 УК РФ. В прошлом году по этой статье было возбуждено 11 уголовных дел, сообщает пресс-служба УФССП России по Приморскому краю.
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