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Жителям Владивостока откроют дополнительные возможности материнского капитала
21 апреля Отделение пенсионного фонда и Приморское отделение Сбербанка расскажут, как использовать материнский капитал для улучшения жилищных условий, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Специалисты Сбербанка и Пенсионного фонда познакомят обладателей материнского (семейного) капитала со всеми возможностями сертификата, в том числе, как выгодно вложить его в недвижимость.
«Средства материнского (семейного) капитала можно использовать на улучшение жилищных условий, расширение жилплощади, - отмечает Наталья Шестак, начальник сектора по работе с партнерами и ипотечного кредитования Приморского отделения ПАО Сбербанк. – В ходе бесплатного семинара мы расскажем, как воспользоваться средствами сертификата при оформлении жилищного кредита».
Семинар пройдет 21 апреля (четверг) с 15:00 до 17:00
по адресу: г. Владивосток, ул. Фонтанная, д. 18 (6 этаж).
Предварительная запись по телефону: (423) 295-08-06.
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