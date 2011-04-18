Интеллектуальный вклад ВТБ

Филиал Банка ВТБ во Владивостоке на собственном опыте доказал, что решить кадровый вопрос можно только общими усилиями вузов и работодателей.

Несмотря на то что вузы Приморья ежегодно выпускают из своих стен молодых специалистов с экономическим образованием, банковская сфера по–прежнему ощущает дефицит квалифицированных кадров, способных сразу после окончания института приступить к работе – у выпускников зачастую не хватает компетенций для успешного начала практической деятельности.

Дефицит банковских специалистов отмечают и эксперты кадровых агентств Владивостока. Они говорят о том, что спрос на банковских работников есть всегда, более того, он постоянно растет. Причем каждый руководитель хочет видеть в своем банке и высококлассных топ–менеджеров, и ярких профессиональных сотрудников среднего звена, и достойных новичков.

Кстати, на новичков рынок возлагает особые надежды. Однако подготовить хорошего банковского специалиста исключительно в условиях вуза достаточно проблематично. Именно поэтому сегодня все чаще говорят о консолидации учебных заведений и работодателей. Опыт работы Малой финансовой академии (МФА), которая была создана пять лет назад Филиалом ВТБ во Владивостоке на базе ВГУЭС, доказывает правильность этого тезиса.

«Филиал Банка ВТБ во Владивостоке выступил с инициативой создания Банковской школы, Институт менеджмента, бизнеса и экономики ВГУЭС поддержал нас, и в первом квартале 2006 г. проект был запущен. Позже Банковская школа трансформировалась в Малую финансовую академию, и за годы работы мы подготовили 96 специалистов, многие из которых остались работать в нашем банке, – говорит управляющий Филиалом Банка ВТБ во Владивостоке Алексей СОЛОДУШКО. – Данный подход дает возможность так называемого кастинга кадров и помогает найти не просто дипломированных специалистов, а людей с интересом в глазах, стремящихся и адекватно осознающих себя и свое профессиональное будущее».

Процесс обучения в МФА построен таким образом, что студенты экономических специальностей вузов города получают практические навыки из рук лучших специалистов–практиков – к преподаванию в Академии привлечены сотрудники филиала ВТБ во Владивостоке. Также за пять лет реализации проекта перед учащимися выступали топ–менеджеры компаний–партнеров Банка ВТБ. Благодаря встречам с представителями реального бизнеса будущие специалисты смогли изучить финансовые вопросы и с позиции банка, и с позиции клиента. Кроме этого, в ходе обучения ученики академии получают не только самую полную информацию о своей будущей профессии, но и имеют возможность опробовать полученные знания на практике – проходят стажировку в филиале ВТБ, а лучшие выпускники остаются работать.

Важность проекта Малая финансовая академия сохранится и в перспективе, отмечает профессор кафедры маркетинга и коммерции ВГУЭС Ангелина КИМ. По ее словам, проект даёт возможность студентам Владивостока получить дополнительные конкурентные преимущества, создаёт систему взращивания грамотных финансистов, действительно хороших специалистов, эрудированных и творческих сотрудников, будущих профессионалов.

Действительно, выпускники Малой финансовой академии успешно трудоустраиваются не только в филиал ВТБ во Владивостоке, но и в другие банковские структуры. Как отмечает Татьяна ГРИГОРЧУК, руководитель группы по работе с персоналом ВТБ, выпускников Академии отличает не только более высокий уровень практических навыков, но и разносторонние знания, умение работать в команде, инициативность и креативность.

Совместный проект банка и вуза приносит пользу не только студентам и рынку труда. Общение с молодыми и амбициозными студентами идет на пользу и сотрудникам банка.

– Когда мои коллеги готовятся к лекциям и занятиям, тщательно выбирают темы выступлений, создают презентации, изучают литературу, я вижу, что их кругозор расширяется, теоретические и практические знания структурируются. Они развиваются, а это положительно влияет на рабочий процесс, – говорит Алексей Солодушко.

Одна восточная мудрость гласит: если мы не становимся лучше, мы становимся хуже. Именно поэтому организаторы МФА не останавливаются в своем развитии. Перед началом каждого учебного года блок персонала совместно с сотрудниками–лекторами формирует программу, включая в нее наиболее интересные и актуальные темы. В результате на рынок труда каждый год академия выпускает еще более грамотных и востребованных специалистов. А это значит, что более цивилизованным становится и рынок труда в целом.

Досье «ДК»

Филиал ОАО Банк ВТБ во Владивостоке занимает ведущие позиции на банковском рынке Приморского края. Клиентами Филиала Банка ВТБ являются крупнейшие градообразующие предприятия и региональные компании. Приоритетным направлением некоммерческой деятельности банка является реализация социальных проектов. Один из них – Малая финансовая академия.