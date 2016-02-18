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Во Владивостоке дополнительный офис "Примтеркомбанка" переехал на новое место
Дополнительный офис ООО «Примтеркомбанк» №1 с 15 февраля открыл двери для своих настоящих и будущих клиентов по новому адресу: г. Владивосток, ул. Русская, 55а. В обновленном и удобно расположенном офисе клиентов ждет полный комплекс банковских услуг, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
В новом офисе ООО «Примтеркомбанк» клиентам представлен полный комплекс банковских услуг как для физических, так и для юридических лиц: депозиты, кредитование, денежные переводы, зарплатные проекты, сопровождение ВЭД и многое другое. Кроме того, в Дополнительном офисе №1 «Примтеркомбанка» можно получить услугу по предоставлению в аренду сейфов для хранения документов и ценностей.
Режим работы Дополнительного офиса ООО «Примтеркомбанк» №1:
понедельник - пятница с 09-00 до 18-00, суббота с 10-00 до 17-30.
Подробная информация по телефонам: (423) 232-82-38, 232-74-47.
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