Во Владивостоке дополнительный офис "Примтеркомбанка" переехал на новое место

Дополнительный офис ООО «Примтеркомбанк» №1 с 15 февраля открыл двери для своих настоящих и будущих клиентов по новому адресу: г. Владивосток, ул. Русская, 55а. В обновленном и удобно расположенном офисе клиентов ждет полный комплекс банковских услуг, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В новом офисе ООО «Примтеркомбанк» клиентам представлен полный комплекс банковских услуг как для физических, так и для юридических лиц: депозиты, кредитование, денежные переводы, зарплатные проекты, сопровождение ВЭД и многое другое. Кроме того, в Дополнительном офисе №1 «Примтеркомбанка» можно получить услугу по предоставлению в аренду сейфов для хранения документов и ценностей.

Режим работы Дополнительного офиса ООО «Примтеркомбанк» №1:

понедельник - пятница с 09-00 до 18-00, суббота с 10-00 до 17-30.

Подробная информация по телефонам: (423) 232-82-38, 232-74-47.

На правах рекламы. Лицензия на осуществление банковских операций №21 от 25.09.2012 г.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.