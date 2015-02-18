Кризис подстегнул жителей Приморья брать ипотеку

Она оказалась в самом благоприятном положении из всех видов кредитования

Падение рубля, повышение ключевой ставки ЦБ в какой-то степени простимулировали спрос населения на ипотечные кредиты. В конце года граждане стремились зафиксировать свои риски и сделать вклад в самое надежное - в недвижимость. Таким образом, ипотечные показатели многих банков в конце 2014 года оказались на высоте, пишет деловая газета "Золотой Рог" .

Год закрыли хорошо

В ипотечные рекордсмены в Приморском крае вырвался ВТБ24: по данным ЦБ РФ на 1 декабря 2014 года доля банка в выдаче ипотечных кредитов составила 59,7%. В ноябре в Приморье в ВТБ24 было выдано 840 млн рублей ипотеки, а в декабре поставлен исторический рекорд по выдаче в месяц - 1,1 млрд рублей. «Декабрь стал пиковым месяцем и для потребительского рынка в целом, и для банковского сектора. Наблюдался повышенный спрос на ипотечные кредиты. Все хотели зафиксировать свои риски, получить кредиты на жилье еще по старым ставкам», - рассказала «Золотому Рогу» управляющий директор по ипотеке ВТБ24 в приморском крае Людмила УЛАНОВА.

В Сбербанке в последнем квартале 2014 года жители Приморья получили более 1350 жилищных кредитов. Ровно столько же, как и годом ранее.

«Резкого падения объемов ипотечного кредитования в Приморье в конце года не наблюдалось, но и возможному росту помешал ряд факторов, - прокомментировала заместитель управляющего Приморским отделением ОАО «Сбербанк России» Елена БАКЛАНОВА. - Во-первых, повышение ключевой ставки привело к удорожанию ресурсной базы для банков и, как следствие, повышению стоимости ипотечных кредитов для клиентов. Во-вторых, на вторичном рынке недвижимости Приморья существенно сократился объем предложений и увеличилась стоимость наиболее ликвидной жилой недвижимости. Как следствие, даже c одобренной заявкой на ипотеку клиентам стало значительно сложнее найти оптимальный вариант недвижимости для покупки в кредит».

В Дальневосточном банке в целом 2014 год был отмечен значительным увеличением объемов выдач ипотечных кредитов, в среднем в 2-2,6 раза. «Так как период от получения согласования банка до выдачи ипотечного кредита в среднем длится 1,5-2,5 месяца (включая поиск недвижимости), ноябрь-декабрь были месяцами результативными по ранее одобренным кредитам, и возникшая ситуация на рынке ипотечного кредитования в связи с повышением ключевой ставки ЦБ 16.12.2014 года не повлияла значительно на объемы выдачи ипотечных кредитов нашего банка в декабре месяце», - рассказал «Золотому Рогу» начальник департамента РКиКМСБ ОАО «Дальневосточный Банк» Вячеслав ТОГОБИЦКИЙ.

Понятно, что столь радужные показатели у многих банков в конце прошлого года вызваны ожиданиями населения удорожания кредитов и ужесточения условий. Собственно, так и произошло: под влиянием общей негативной ситуации и повышения ставки ЦБ ипотечные проценты уверенно «поползли вверх», а банки стали внимательнее относиться к заемщикам.

При этом уже в январе среди населения стали ходить слухи о том, что банки занялись пересмотром договоров по уже выданным либо одобренным ипотечным займам. Однако опрошенные «Золотым Рогом» банки отметили, что это всего лишь слухи.

«По уже заключенным договорам на ипотечное кредитование Сбербанк не пересматривает и не планирует пересматривать процентные ставки, - заверила Елена Бакланова. - Стоимость кредита зафиксирована в договоре, подписанном как банком, так и клиентом. Условия договора должны соблюдать обе стороны в полном объеме. Соответственно, клиенты Сбербанка могут не беспокоиться». То же самое подчеркнули и в ВТБ24, Дальневосточном банке, Росбанке, Связь-Банке.

Государство поддержит

Стоит отметить, , пишет деловая газета "Золотой Рог", что ипотека оказалась в самом благоприятном положении из всех видов кредитования, ведь именно этот кредит, несмотря на все препоны, имеет значительный потенциал роста и этому виду займов уделяет немалое внимание правительство. В конце января президент и председатель правления ВТБ24 Михаил ЗАДОРНОВ заявил, что, если не будет найдено никакого механизма государственной поддержки сектора, рынок ипотечного кредитования в нынешнем году ожидает спад в 2,5 раза. Это может отбросить рынок на уровень 2005-2006 гг. Вариант решения проблемы - субсидирование процентной ставки за счет бюджета.

30 января ЦБ объявил о снижении ключевой ставки до 15%, а 2 февраля РБК сообщил о решении правительства компенсировать банкам часть процентов по ипотеке. Планируется выделить 20 млрд рублей на субсидирование ипотеки и снижения ставки по ней до 13% годовых для тех, кто планирует приобрести жилье в новостройке или строящемся доме.

«Но вопрос в том, что, к примеру, в Приморском крае из общего объема выдач лишь 15% ипотечных кредитов выдается на новостройки, - отметила Людмила Уланова. - Оставшиеся 85% приходятся на вторичное жилье - соответственно, в случае с Приморьем поддержка государства коснется лишь 15% клиентов. Однако в целом это поможет поддержать отрасль строительства: более половины новостроек покупаются по ипотеке».

Эксперты считают, что сейчас отдельное внимание будет отведено социальным ипотечным программам: военная ипотека, жилье учителям, жилье молодым семьям и т.д. Кредиты гражданам, не попадающим ни в одну специальную программу, как уверяют банкиры, в настоящий момент осуществляются в штатном режиме. С переоцененными в соответствии с экономической обстановкой ставками, с измененными условиями, но все же выдаются.

«Дальневосточный банк продолжает осуществлять выдачу ипотечных кредитов. В связи изменением ключевой ставки Банка России, ухудшением экономической ситуации с 22 декабря прошлого года в нашем банке условия ипотечного кредитования были скорректированы. Например, сегодня ДВБанк предлагает ипотечные кредиты по ставкам 16-18%, при минимальном размере первоначального взноса от 30%», - рассказал Вячеслав Тогобицкий.

Как сообщили в ВТБ24, банком ипотека выдавалась, выдается и будет выдаваться: слишком много людей в нашей стране нуждается в улучшении своих жилищных условий, а сама ипотека имеет в России огромное социальное значение. «И мы это видим уже на примере января: количество принятых заявок на ипотечные кредиты не многим ниже показателя января 2014года. У нас в крае есть другая проблема: дефицит жилья и его высокая стоимость. Да, сейчас банк стал более внимательно относиться к платежеспособности заемщика, более внимательно оценивать риски, смотреть кредитную историю. Но и сами заемщики стали более ответственно относиться к кредитам. Мы продолжаем работать по ипотечным программам, переформатировав их под сегодняшние экономические условия», - отметила Людмила Уланова.

На сегодняшний день в ВТБ24 действует единая процентная ставка по программам «Покупка готового жилья», «Квартира в новостройке», «Залоговая недвижимость» - 15,95% годовых (ранее со второй половины декабря 2014 года - 14,95%). Минимальный первоначальный взнос по перечисленным программам составляет 20% стоимости недвижимости, срок кредитования - от 1 года до 50 лет. При оформлении ипотеки по двум документам «Победа над формальностями» вышеуказанная процентная ставка не меняется. Минимальный первоначальный взнос по данной программе установлен на уровне 50% стоимости приобретаемой недвижимости. Подача заявки по получению ипотеки по двум документам возможна теперь только при покупке жилья на вторичном рынке. Купить квартиру в строящемся доме без документов о занятости и доходе теперь невозможно. Срок действия кредитного решения сокращен с четырех до двух месяцев, пишет деловая газета "Золотой Рог" .

Год будет тяжелым

Очевидно, что в 2015 году рынок ипотеки ожидает значительный спад с учетом замедления темпов роста всего рынка недвижимости. Особенно это будет заметно на фоне успешного 2014 года. Изменение ключевой ставки Центробанка, которая фактически указывает, на каких условиях ЦБ кредитует банки, поставило в крайне сложное положение всю сферу кредитования и ипотеку в особенности, как самый длительный кредит на самые дорогие покупки. Ключевая ставка, которая еще год назад равнялась 5,5% годовых, за год поднималась шесть раз - и в итоге к 2015 г. стала в три с лишним раза выше. Тем не менее банкиры настроены всеми возможными силами удерживать ипотечный рынок.

«Хочу обратить внимание на то, что, несмотря на непростую экономическую обстановку, у некоторых банков даже в январе неплохо выдавались ипотечные кредиты. Это говорит о том, что ипотечный рынок неоднороден. Понятно, что в этом году ожидается абсолютное сокращение кредитных портфелей российских банков, в том числе Росбанка, но насколько, пока не ясно. В этой ситуации мы считаем, что ипотека обладает достаточным потенциалом, чтобы сохранять динамику роста в 2015 году. Вопрос ставки сейчас является сдерживающим, но оптимизма добавляет внимание и поддержка правительства этого рынка», - сообщил «Золотому Рогу» председатель правления Росбанка Дмитрий ОЛЮНИН.

Людмила Уланова также считает, что для ипотеки 2015 год будет непростым. Тем не менее ипотека будет оставаться основным драйвером роста кредитования, поскольку проникновение ипотеки в российской экономике недостаточно велико, считает она.

«Ипотека - специфический продукт. Низкомаржинальный, зато длинный, - отметила Людмила Уланова. - Хотя сроки сокращаются: со средних 6-7 лет «жизни» ипотечного кредита еще 4-5 лет назад до нынешних 3-4. Как правило, небольшие кредиты с высоким первоначальным взносом гасятся просто стремительно - за один-два года. Поэтому мы продолжим работу с нашими как действующими, так и новыми клиентами, стараясь предложить оптимальные условия кредитования при высочайшем уровне профессионализма наших сотрудников и безупречном качестве сервиса».

Анна РЫКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.