Бизнес Приморья получит доступ к льготным кредитам под 8,5%

Банкам необходимо до 25 января направить заявки в Министерство экономического развития Российской Федерации для участия в федеральной программе льготного кредитования субъектов малого и среднего бизнеса. Об этом заявил вице-губернатор Константин Богданенко на встрече с руководителями финансово-кредитных организаций, работающих на территории Приморского края.

Напомним, что накануне Правительство РФ продлило действие программы льготного кредитования малого бизнеса на пять лет – до 2024 года, а также утвердило новый размер конечной ставки для предпринимателей – не более 8,5% годовых. Уже в этом году они смогут получить на льготных условиях кредиты на общую сумму 1 триллион рублей, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.

На поддержку смогут претендовать предприятия, работающие в приоритетных сферах: строительство, туризм, сферы гостеприимства и общественного питания, логистика, здравоохранение, образование, культура, спорт, научная и техническая деятельность, бытовые услуги, торговля, а также производство и распределение энергоресурсов, водоснабжение, обработка и утилизация отходов.

По условиям программы предполагается два вида кредитования. В первом случае, кредит предоставляется на инвестиционные цели: от 3 миллионов до 1 миллиарда рублей на срок до 10 лет. Второй вариант – кредит на пополнение оборотных средств: от 3 до 100 миллионов рублей на срок до 3 лет.

«Высокие процентные ставки по кредитам – одна из ключевых проблем, которая тормозит развитие малого и среднего бизнеса. Сейчас на федеральном уровне запущена программа, которая помогает эту напряженность снять. Наша общая задача на ближайшее время – сделать так, чтобы как можно больше банков из Приморья прошли отбор и предоставили местным предпринимателям доступ к “дешевым” деньгам», – сказал Константин Богданенко.

Представители 14 федеральных и региональных банков в ходе встречи подтвердили готовность принять участие в программе и направить соответствующие заявки в Министерство экономического развития РФ. Планируется, что перечень аккредитованных организаций будет опубликован уже в начале февраля – к ним предприниматели и смогут обращаться для оформления льготного кредита.

«В прошлом году мы представляли кредиты по этой программе и могу сказать, что они были востребованы среди малого и среднего бизнеса. Есть предприниматели, которые хотят повторно обратиться за кредитом на льготных условиях. Поэтому мы намерены продолжить работу по этому направлению, и в ближайшие дни направим необходимые документы в министерство», – сообщила начальник кредитного департамента ПАО «Примсоцбанк» Клавдия Беккер.

Отметим, что развитие малого и среднего бизнеса – одно из приоритетных направлений экономической политики Администрации Приморского края. Уже в этом году в регионе заработают новые меры поддержки предпринимателей – краевая микрофинансовая организация, государственный коворгинг, центр прототипирования и другие. Помимо этого, продолжается работа по упрощению и сокращению различных административных процедур для бизнеса. Все это, в совокупности с возможностями федеральной программы льготного кредитования МСП, поспособствует формированию благоприятного делового климата в Приморье.

фото – Глеб Ильинский («Приморская газета»)